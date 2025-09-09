Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Phan Thị Thúy và 2 người phụ nữ khác

09-09-2025 - 17:33 PM | Xã hội

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức số đề quy mô lớn.

Cơ quan chức năng xác định chỉ trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2025, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này khoảng 4 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…

Tạm giữ hình sự Phan Thị Thúy và 2 người phụ nữ khác- Ảnh 1.

3 đối tượng trong đường dây số đề quy mô lớn tại Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thuý (SN 1981), Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979), cùng trú phường An Khê có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức số đề.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, cơ quan Công an xác định Phan Thị Thuý, Nguyễn Thị Kim Quy và Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969), trú phường Thanh Khê có sự câu kết với nhau, hình thành đường dây hoạt động Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính. 

Các đối tượng này có nhiều thủ đoạn đối phó, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Đơn cử như thường xuyên thay đổi phương thức nhận, chuyển tịch đề; thay đổi phương thức giao nhận tiền thắng thua; ứng dụng triệt để các công cụ trên nền tảng mạng xã hội vào hoạt động phạm tội của mình...

Với sự phối hợp của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) cùng các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố, đầu tháng 9/2025, nhận thấy đã có đủ tài liệu chứng minh vai trò, hành vi của từng đối tượng nên Ban chuyên án đã quyết định triệu tập làm việc đối với Quy, Thúy, Thiện cùng một số đối tượng khác có liên quan.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề thắng thua bằng tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện về các hành vi “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

