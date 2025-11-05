Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ Nguyễn Công Tâm sinh năm 1990

05-11-2025 - 09:50 AM | Xã hội

Nguyễn Công Tâm bị công an phát hiện có biểu hiện nghi vấn khi đang đi bộ tại ngõ 130 đường Nguyễn Văn Cừ.

Công an Quảng Trị cho biết, Công an phường Đồng Hới đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý Nguyễn Công Tâm (sinh năm 1990, trú tại TDP1 Nam Lý, phường Đồng Hới).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 03/11/2025, Công an phường Đồng Hới đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn khi đang đi bộ tại ngõ 130 đường Nguyễn Văn Cừ.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Công Tâm cất giấu trong túi áo 08 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tạm giữ Nguyễn Công Tâm sinh năm 1990- Ảnh 1.

Công an phường Đồng Hới thi hành lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Công Tâm - Ảnh: Công an Quảng Trị

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Công Tâm đã thừa nhận số ma túy trên được tàng trữ trong người với mục đích để sử dụng cá nhân.

Hiện, Công an phường Đồng Hới đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

