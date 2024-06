Tầm nhìn chiến lược của BM Windows tại phân khúc luxury với AREUS Atelier

BM Windows được biết đến là thương hiệu façade nhôm kính hàng đầu Việt Nam hiện nay với 550 dự án trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp này đã đánh dấu tên tuổi của mình không chỉ tại các dự án đẳng cấp trong nước mà còn đưa façade Việt bước ra sân chơi toàn cầu khi xuất khẩu qua các quốc gia như Canada, Australia, New Zealand, Malaysia, Cambodia…



Không dừng lại ở đó, "ông lớn" trong ngành còn lấn sân sang phân khúc khách hàng tư nhân khi ra mắt thương hiệu nhôm kính cao cấp AREUS Atelier dành riêng cho mảng villa, biệt thự luxury...

Với slogan "Bespoke luxury at your door", thương hiệu này hướng đến một chất lượng tuyệt hảo với các dòng sản phẩm được "may đo", chế tác riêng cho từng nhu cầu khách hàng và từng thiết kế của dự án. Thế mạnh AREUS Atelier là cung cấp giải pháp toàn diện từ tư vấn, sản xuất và thi công với những dòng sản phẩm dẫn đầu về công nghệ, kỹ thuật và thẩm mỹ.

Được kế thừa tất cả những lợi thế của BM Windows, từ kinh nghiệm triển khai dự án, nhà máy sản xuất đến đội ngũ kỹ sư, chuyên gia quốc tế,... AREUS Atelier có đầy đủ năng lực để phát triển thị trường "khó tính" này. Bên cạnh đó, để đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng, AREUS Atelier đã đầu tư vào những "điểm chạm" đắt giá, như: showroom mang tính trải nghiệm cao, quy trình tư vấn chu đáo với đội ngũ riêng, đường chuyền sản xuất riêng biệt trong hệ sinh thái nhà máy đạt chuẩn LEED, khả năng cá nhân hoá của các sản phẩm nhôm kính & các tính năng mới ứng dụng công nghệ thông minh.

Showroom của trải nghiệm & nghệ thuật

AREUS Atelier được biết đến như một showroom trưng bày đáng khám phá với đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, trải nghiệm, nghệ thuật & kết nối cộng đồng.

Showroom toạ lạc tại số 08 Lê Ngô Cát, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, các giải pháp khôm Kính, các hệ cửa đi - cửa sổ & hệ mặt dựng... tiên tiến nhất được trưng bày một cách trực quan, đi kèm với nhiều trải nghiệm thực tế. Quan khách có thể quan sát các thí nghiệm mô phỏng tthoát nước, cách âm, cách nhiệt...; đồng thời tự tay vận hành hơn 20+ hệ sản phẩm trực tiếp tại Showroom.

Hành trình khám phá Showroom thú vị với những sản phẩm nhôm kính tiên tiến nhất.

Tại AREUS Atelier, xen kẽ với các hệ sản phẩm chất lượng là những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được làm bằng vật liệu nhôm kính. Cách trưng bày này thực sự đem đến cho nhôm kính một góc nhìn mới lạ, sáng tạo & giàu cảm xúc hơn.

Không gian nghệ thuật sắp đặt lấy nhôm & kính làm chất liệu sáng tạo chính.

AREUS Atelier cũng đã trở thành điểm hẹn cho nhiều sự kiện của giới tinh hoa và cộng đồng kiến trúc, nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nhôm kính thể hiện được vẻ đẹp đa chiều của nó khi kết hợp hài hoà thành công cùng với thời trang, âm nhạc và nghệ thuật, trở thành một phần của cuộc sống nhiều màu sắc.

Có thể nói, hướng phát triển này của BM Windows đã giúp thương hiệu hoàn thiện chiến lược vươn xa ở cả 3 phân khúc: mảng dự án, xuất khẩu & tư nhân cao cấp. Thương hiệu này đã thành công tạo ra những "nấc thang" mới trong mặt dựng facade cho các toà nhà cao tầng, đồng thời định hình được chuẩn mực chất lượng cho từng ô kính & hệ cửa trong các villa biệt thự cao cấp và hiện đại.

AREUS Atelier – Bespoke luxury at your door by BM Windows:

Địa chỉ: 8 Lê Ngô Cát, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 093 1707 688 - (028)3535 7890.