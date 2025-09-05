Tầm nhìn của giới đầu tư bất động sản sành sỏi tại Flamingo Cát Bà Resorts

Bệ phóng từ nền tảng tăng trưởng kinh tế Hải Phòng

Nền tảng giá trị của Cát Bà được xây dựng trên sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa vẻ đẹp thiên nhiên độc tôn và một cuộc cách mạng về hạ tầng kết nối. Nguyên lý về sự khan hiếm tạo ra giá trị bền vững đã được chứng minh tại các thiên đường nghỉ dưỡng quốc tế. Tại Jeju (Hàn Quốc), các quy định bảo tồn di sản nghiêm ngặt đã khiến giá trị bất động sản tại đây luôn ở mức cao bậc nhất cả nước. Tương tự, tại Bali (Indonesia), sự hữu hạn của những quỹ đất ven biển đắt giá đã tạo ra biên độ lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư tiên phong.

Và Cát Bà của hiện tại đang hội tụ đầy đủ những yếu tố để đi theo con đường thành công đó. Vị thế của quần đảo càng được củng cố vững chắc khi được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Danh hiệu này đi kèm với các quy chế bảo tồn chặt chẽ, đồng nghĩa với việc quỹ đất để phát triển các dự án quy mô tại những "tọa độ vàng" sẽ không thể mở rộng. Điều này tự thân đã biến mỗi tài sản tại đây trở thành một phiên bản giới hạn, với giá trị được bảo chứng và có khả năng tích lũy bền vững theo thời gian.

Sức hút của di sản càng được khuếch đại khi "nút thắt" lớn nhất về hạ tầng đã được tháo gỡ triệt để. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cùng cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Vùng Thủ đô với hơn 25 triệu dân xuống chỉ còn khoảng 2 giờ. Khả năng tiếp cận dễ dàng đã biến Cát Bà thành một lựa chọn nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng, đảm bảo một dòng khách ổn định và dồi dào.

Năm 2024, Cát Bà đã đón 3,6 triệu lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu lượt, tăng trưởng đột phá 90% so với năm 2023. Đáng chú ý hơn, Cát Bà đang phá vỡ tính thời vụ của du lịch miền Bắc. Ngay cả trong mùa thấp điểm, công suất phòng tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp vẫn duy trì ở mức trên 70%. Điều này chứng tỏ một nhu cầu lưu trú chất lượng cao đang hiện hữu quanh năm, một yếu tố then chốt cho bài toán khai thác kinh doanh.

Sự bùng nổ về lượng khách, đặc biệt là ở phân khúc có mức chi tiêu cao, đã làm nảy sinh một thực trạng rõ nét trên thị trường: sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu và nguồn cung lưu trú hạng sang. Trong khi dòng khách cao cấp ngày càng tăng, số lượng các khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao tại Cát Bà vẫn còn khá khiêm tốn.

Khoảng trống thị trường này mở ra cơ hội lớn cho các dự án đã đi vào vận hành và khẳng định được đẳng cấp, đảm bảo hiệu suất khai thác phòng luôn ở mức cao và tạo ra dòng tiền ổn định.

Vị thế từ giá trị nội tại của Flamingo Cát Bà Resorts

Là quần thể nghỉ dưỡng di sản 5 sao quy mô và đồng bộ bậc nhất tại Cát Bà, dự án sở hữu một hệ thống cơ sở vật chất tân tiến và toàn diện. Từ tổ hợp chăm sóc sức khỏe Onsen Nhật Bản, các bể bơi bốn mùa, hệ thống nhà hàng đa dạng cho đến trung tâm hội nghị, mọi nhu cầu của du khách cao cấp đều được đáp ứng trọn vẹn trong một quần thể khép kín.

Không gian căn hộ nghỉ dưỡng hướng vịnh di sản Lan Hạ mang đến giá trị sống - giá trị kinh doanh cho các nhà đầu tư tại Flamingo Cát Bà Resorts

Vị thế cùng chất lượng vượt trội đã giúp Flamingo Cát Bà Resorts chuyển hóa tiềm năng thị trường thành những con số kinh doanh ấn tượng. Công suất phòng tại đây luôn được duy trì ở mức rất cao: trên 90% vào mùa cao điểm và 70% ngay cả trong mùa thấp điểm (tháng 10 - tháng 3).

Hơn nữa, Flamingo Cát Bà Resorts còn mang đến cho các nhà đầu tư sự an toàn và bền vững của tài sản trong dài hạn. Đây là một trong số rất ít dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Bắc đã hoàn thiện, sở hữu lâu dài lên tới 70 năm và được cấp sổ hồng. Điều này đã chuyển hóa một sản phẩm condotel thành một "tài sản thực" có giá trị hữu hình, được pháp luật bảo hộ và có tính thanh khoản cao.

Bên cạnh sự an toàn về pháp lý, sự an tâm về khả năng vận hành và khai thác lợi nhuận đến từ uy tín của thương hiệu Flamingo Holdings. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, một công trình kiến trúc đẹp là chưa đủ; khả năng quản lý, vận hành chuyên nghiệp để thu hút khách và tối ưu hóa doanh thu mới là yếu tố quyết định đến dòng tiền của nhà đầu tư.

Triết lý phát triển của Flamingo Holdings luôn mang đến giá trị sống hạnh phúc giữa thiên nhiên, trở thành dấu ấn riêng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nhiều năm qua. (Nguồn: Flamingo Holdings)

Với gần 30 năm kinh nghiệm một bộ sưu tập hơn 300 giải thưởng kiến trúc, nghỉ dưỡng, du lịch trong nước và quốc tế, uy tín của Flamingo Holdings đã được khẳng định vững chắc. Thương hiệu đã liên tục được vinh danh tại các sân chơi uy tín bậc nhất như World Travel Awards (thường được ví như ‘Oscar của ngành du lịch’), World Luxury Hotel Awards, và International Property Awards (IPA), giải thưởng bất động sản danh giá hàng đầu thế giới. Đặc biệt, triết lý kiến trúc xanh độc đáo của Flamingo còn được công nhận bởi các giải thưởng chuyên ngành như FuturArc Green Leadership Award, khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bất động sản bền vững.

Đối với nhà đầu tư bất động sản sành sỏi, di sản thành công này chính là sự bảo chứng đáng tin cậy. Nó đảm bảo rằng tài sản của họ sẽ được quản lý bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, thu hút dòng khách cao cấp và duy trì chất lượng dịch vụ để tối đa hóa lợi nhuận khai thác.

Trong chu kỳ phát triển mới của đảo ngọc, việc sở hữu một bất động sản đã hoàn thiện, giàu tiềm năng khai thác như Flamingo Cát Bà Resorts không chỉ là một quyết định đầu tư, mà còn là một hành động chiến lược để nắm bắt chu kỳ tăng trưởng giá trị của một trong những tọa độ nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Đặc biệt, quỹ căn hộ khách sạn cuối cùng của dự án, những sản phẩm sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Lan Hạ đắt giá, hệ tiện ích đồng bộ, khả năng khai thác 4 mùa đang được giới thiệu ra thị trường với số lượng giới hạn. Đây chính là thời điểm "vàng" để các nhà đầu tư nhạy bén nắm bắt cơ hội và đón đầu làn sóng tăng trưởng giá trị từ bất động sản di sản. Để được tư vấn chi tiết và cập nhật chính sách mới nhất, vui lòng liên hệ: 090.222.8676 - 092.368.8086.