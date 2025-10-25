Tắm sáng hay tắm tối tốt hơn?

Các nhà khoa học cho biết, việc tắm giúp loại bỏ mồ hôi, dầu nhờn và bụi bẩn bám trên da suốt cả ngày. Nếu không tắm trước khi ngủ, những chất này sẽ đọng lại trên ga, gối, khiến nơi nghỉ ngơi của bạn trở thành “ổ vi khuẩn” đúng nghĩa. Ngoài ra, trên da mỗi người có tới hàng triệu vi sinh vật sinh sống, trong đó có cả những loại vi khuẩn sinh mùi như tụ cầu vàng. Vì thế, nhiều người cho rằng tắm buổi tối sẽ sạch sẽ và tốt cho giấc ngủ hơn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Primrose Freestone, chuyên gia vi sinh học tại Đại học Leicester (Anh), sự thật lại phức tạp hơn nhiều. Dù bạn có tắm buổi tối, cơ thể vẫn tiết mồ hôi trong khi ngủ. Trung bình một người có thể ra tới nửa lít mồ hôi mỗi đêm, kèm theo hàng chục nghìn tế bào da chết, đây chính là “bữa tiệc” yêu thích của bọ bụi giường. Nếu bạn không giặt ga gối thường xuyên, mọi công sức tắm rửa trước khi ngủ coi như công cốc.

Bà Holly Wilkinson, giảng viên cấp cao tại Đại học Hull (Anh), cũng đồng tình rằng “giặt ga gối đều đặn có khi còn quan trọng hơn cả việc tắm buổi tối”. Vi khuẩn, nấm mốc và bụi nhà có thể tồn tại trên chăn, gối trong nhiều tuần. Đặc biệt, những người bị hen suyễn hoặc bệnh phổi mạn tính có thể gặp nguy hiểm khi hít phải nấm Aspergillus fumigatus, loại nấm thường phát triển trong môi trường ẩm của chăn gối.

Trong khi đó, tắm buổi sáng cũng có nhiều lợi ích riêng. Theo các chuyên gia, sau một đêm, da người tích tụ mồ hôi, dầu nhờn và vi khuẩn. Một lần tắm vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể sạch sẽ, mà còn đánh thức hệ thần kinh, cải thiện tinh thần và giúp bạn tỉnh táo hơn để bắt đầu ngày mới.

Về mặt giấc ngủ, các nghiên cứu tổng hợp chỉ ra rằng, tắm nước ấm khoảng 1-2 tiếng trước khi ngủ giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ. Khi cơ thể ấm lên rồi hạ nhiệt, hệ thần kinh sẽ nhận tín hiệu rằng đã đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng hiệu quả này chỉ phát huy khi bạn giữ chăn gối sạch sẽ và phòng ngủ thông thoáng.

Vậy rốt cuộc nên tắm sáng hay tắm tối?

Các chuyên gia cho rằng không có đáp án cố định. Nếu bạn làm việc trong môi trường bụi bẩn, đổ nhiều mồ hôi thì nên tắm buổi tối để loại bỏ vi khuẩn. Ngược lại, nếu muốn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng trước giờ làm việc, tắm buổi sáng là lựa chọn lý tưởng.

Tóm lại, điều quan trọng nhất không nằm ở thời điểm tắm, mà là duy trì vệ sinh cá nhân và giặt ga gối thường xuyên. Với người khỏe mạnh, tắm mỗi ngày một lần hoặc ít nhất 2-3 lần mỗi tuần là đủ để giữ cơ thể sạch sẽ và phòng bệnh.

Nguồn và ảnh: BBC