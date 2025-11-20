'Tân binh' xe điện giá chưa tới 30 triệu đồng ra mắt: thiết kế ấn tượng, pin có thể tháo rời, sẵn sàng đấu Honda ICON e:

Ngày 19/11/2025, Yamaha chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga điện mới mang tên JOG E, dự kiến bán ra tại Tokyo và Osaka từ ngày 22/12 với giá đề xuất 159.900 yen (khoảng 27 triệu đồng). Đây là sản phẩm đánh dấu bước chuyển quan trọng của hãng trong bối cảnh mẫu Jog chạy xăng, vốn là một trong những dòng xe bán chạy lâu năm, phải dừng sản xuất do các tiêu chuẩn khí thải mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của JOG E là việc sử dụng pin Honda Mobile Power Pack e:. Đây là loại pin có thể tháo rời, thuộc chuẩn pin dùng chung do Honda phát triển và đã được hai hãng thống nhất hợp tác OEM từ tháng 8/2024. Việc áp dụng chuẩn pin này cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ chia sẻ pin đang mở rộng tại Nhật Bản, giúp giảm đáng kể thời gian chờ sạc và tăng tính linh hoạt khi sử dụng xe điện trong đô thị.

Hướng tới mục tiêu trở thành phương tiện tối ưu cho nhu cầu di chuyển trong thành phố, JOG E được Yamaha trang bị động cơ đặt trong bánh sau, mang lại kết cấu gọn gàng và phản ứng mượt mà khi vận hành ở tốc độ thấp.

Công suất tối đa đạt 1,7 kW cùng mô-men xoắn 90 Nm, phù hợp với các tình huống dừng – chạy liên tục trên đường phố đông đúc. Xe có hai chế độ vận hành: chế độ tiêu chuẩn STD và chế độ ECON tiết kiệm năng lượng. Trong điều kiện thử nghiệm ở tốc độ ổn định 30 km/h, JOG E có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 53 km cho mỗi lần thay pin.

Về kích thước, xe dài 1.795 mm, rộng 680 mm, cao 1.140 mm và có chiều cao yên 740 mm, rất dễ tiếp cận với đa số người dùng châu Á, đặc biệt là phụ nữ hoặc người có vóc dáng nhỏ. Trọng lượng chỉ 93 kg giúp việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong không gian hẹp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Về thiết kế, JOG E vẫn giữ tinh thần “universal design” đặc trưng của dòng JOG, nhấn mạnh sự liền lạc giữa người lái và thân xe. Các đường nét hình học được xử lý gọn gàng, mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn quen thuộc đối với những khách hàng đã từng gắn bó với dòng xe này.﻿

Yamaha cũng tập trung cải thiện trải nghiệm tiện ích hằng ngày của người dùng. Toàn bộ hệ thống đèn được chuyển sang LED nhằm tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng chiếu sáng vào ban đêm. Đồng hồ kỹ thuật số dễ quan sát, đi kèm nhiều tiện nghi như hộc chứa đồ trước vừa chai nước 500 ml, cổng sạc USB Type-A cho thiết bị di động, móc treo đồ chịu tải 1 kg và cốp nhỏ dưới yên để đựng vật dụng cá nhân.

Khoang đặt pin Honda Mobile Power Pack e: được tích hợp gọn gàng, đảm bảo thao tác tháo – lắp pin diễn ra nhanh chóng. Xe sử dụng lốp trước 90/90-12 và lốp sau 100/90-10, cho cảm giác lái ổn định nhưng vẫn linh hoạt khi cần xoay trở. Hệ thống phanh CBS tiếp tục được duy trì, phân bổ lực phanh hợp lý giữa hai bánh giúp xe dừng êm và an toàn hơn.

Xe được bán với hai màu gồm xám đậm – tông màu được nhấn bằng chi tiết xanh lam tương tự E-Vino và E01 – và xám nhạt với bề mặt tối giản, tạo cảm giác hiện đại và cao cấp.

JOG E được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe thay thế hoàn hảo cho Jog xăng tại thị trường Nhật Bản. Nhờ mức giá dễ tiếp cận, khả năng sử dụng pin chung, thiết kế quen thuộc và sự tiện lợi phù hợp với môi trường đô thị, mẫu xe mới được xem là bước đi chiến lược giúp Yamaha bắt nhịp xu hướng điện hóa đang tăng tốc mạnh mẽ tại quốc gia này.