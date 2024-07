Tận dụng AI để vận hành xuất sắc trong ngành ô tô

Các ứng dụng AI trải rộng trên một số lĩnh vực quan trọng bao gồm Hoạt động xuất sắc (OE), Lean Six Sigma (LSS), an toàn, đạo đức, tuân thủ pháp luật và trải nghiệm của khách hàng. Bài viết này đi sâu vào lý do áp dụng AI trong các công ty ô tô, những ứng dụng thực tế, những thách thức tiềm ẩn và những giá trị thiết yếu của con người phải được tích hợp với những tiến bộ công nghệ.

Tại sao ngành ô tô nên tận dụng AI?

Ngành công nghiệp ô tô, đặc trưng bởi chuỗi cung ứng phức tạp và sản xuất số lượng lớn, liên tục tìm kiếm sự đổi mới để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. AI được coi là một công cụ mạnh mẽ để đạt được những mục tiêu này thông qua khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn, học hỏi từ dữ liệu và đưa ra những quyết định sáng suốt mà theo truyền thống đòi hỏi trí thông minh của con người. Bằng cách áp dụng AI, các công ty có thể đạt được hiệu quả hoạt động xuất sắc hơn, tuân thủ các phương pháp Lean Six Sigma, tăng cường các giao thức an toàn, đảm bảo tuân thủ đạo đức và mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

AI có thể làm gì?

Hoạt động xuất sắc (Operational Excellence) và Lean Six Sigma

AI có thể tối ưu hóa đáng kể các quy trình sản xuất bằng cách dự đoán nhu cầu bảo trì, từ đó ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo cải tiến liên tục—nguyên tắc cốt lõi của Lean Six Sigma. Các thuật toán AI phân tích dữ liệu sản xuất theo thời gian thực để xác định những điểm thiếu hiệu quả và đề xuất cải tiến, giúp giảm lãng phí và tăng năng suất.

An toàn và đạo đức

Trong lĩnh vực an toàn, AI tăng cường khả năng dự đoán, xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn trước khi chúng gây ra rủi ro. Ví dụ: phân tích dựa trên AI có thể theo dõi và dự đoán tình trạng hao mòn của các bộ phận trên xe để đề xuất bảo trì trước. Về các vấn đề đạo đức và pháp lý, AI có thể giúp các công ty ô tô điều hướng các quy định phức tạp bằng cách đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải, an toàn tại nơi làm việc và luật lao động.

Trải nghiệm khách hàng

AI thay đổi sự tương tác và sự hài lòng của khách hàng thông qua các dịch vụ được cá nhân hóa, bảo trì dự đoán và công nghệ xe nâng cao. Các công cụ do AI điều khiển có thể cung cấp cho khách hàng thông tin cập nhật theo thời gian thực về tình trạng xe và nhu cầu bảo trì, cải thiện đáng kể trải nghiệm sở hữu.

AI thay thế con người như thế nào?

Mặc dù AI giới thiệu các khả năng tự động hóa có thể thực hiện các nhiệm vụ trước đây do con người thực hiện nhưng mục tiêu không phải là thay thế con người mà là nâng cao khả năng và hiệu quả của họ. Chẳng hạn, AI có thể đảm nhận các nhiệm vụ lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất, cho phép con người tập trung vào các hoạt động chiến lược hơn đòi hỏi tư duy sáng tạo và phản biện.

Cơ hội và mối đe dọa

Những cơ hội

AI mở ra cơ hội cho các công ty ô tô đổi mới nhanh hơn, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm. Nó cũng mang lại lợi thế cạnh tranh trong các thị trường đang thay đổi nhanh chóng bằng cách cho phép đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng và điều kiện thị trường.

Các mối đe dọa

Các mối đe dọa chính bao gồm khả năng dịch chuyển công việc do tự động hóa và các tình huống khó xử về mặt đạo đức phát sinh từ việc lạm dụng dữ liệu. Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là điều tối quan trọng để duy trì niềm tin và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý.

Cái gì tiếp theo?

Nhìn về phía trước, các công ty phải tiếp tục tích hợp AI vào hoạt động của mình đồng thời đầu tư vào lực lượng lao động của mình để quản lý và cộng tác với các công nghệ AI một cách hiệu quả. Học hỏi và thích ứng liên tục là rất quan trọng khi công nghệ AI phát triển.

TS. Ngô Công Trường - Chủ tịch J&P Global, A2Z Franchise, XpertProAI, AI SMARTUP, BizInsider và XpertBrains.Top 40 chuyên gia xuất sắc nhất do Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ (ASQ) bình chọn.

Bài học kinh nghiệm

Bài học quan trọng dành cho các công ty ô tô là tầm quan trọng của việc cân bằng việc áp dụng công nghệ với những cân nhắc về đạo đức và phát triển lực lượng lao động. Các công ty tích hợp thành công AI với sự nhấn mạnh vào giá trị con người và thực hành đạo đức có xu hướng phát triển bền vững hơn.

Phần kết luận

AI trong ngành công nghiệp ô tô đưa ra lộ trình nâng cao khả năng vận hành xuất sắc, an toàn và sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, việc tích hợp AI phải được xử lý với sự cân nhắc cẩn thận về tác động của nó đối với lực lượng lao động và các khía cạnh đạo đức của việc sử dụng công nghệ. Các công ty phải thúc đẩy văn hóa học hỏi liên tục và khả năng thích ứng, đảm bảo rằng con người và hệ thống AI cộng tác hiệu quả để đạt được các mục tiêu chung. Trong kỷ nguyên mới này, việc kết hợp giữa hiểu biết sâu sắc của con người với khả năng của AI sẽ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn phát triển mạnh.