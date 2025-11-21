Tân Miss Universe 2025 là ai mà đăng quang lại gây phẫn nộ đến thế này?

Ngày 21/11, chung kết Miss Universe 2025 đã chính thức diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của 123 thí sinh. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hương Giang dừng chân sớm, không lọt vào top 30. Trải qua nhiều vòng thi, người đẹp Mexico - Fatima Bosch - đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Á hậu 1 là đại diện nước chủ nhà Thái Lan, Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt xướng tên các người đẹp Venezuella, Phillipines, Bờ Biển Ngà.

Trước thềm chung kết, Tân Hoa hậu Fatima Bosch được các diễn đàn sắc đẹp lẫn khán giả đánh giá là ứng viên nặng ký, có thể dành thành tích cao tại Miss Universe 2025. Tuy nhiên, chiến thắng của cô không được lòng cộng đồng fan sắc đẹp. Trên mạng xã hội X, nhiều người đến xem trực tiếp Miss Universe cho biết Fatima Bosch đã đăng quang trong sự la ó của khán giả. Nhiều netizen phản đối chiến thắng của Fatima Bosch vì cô dính drama bất hợp tác với ban tổ chức nước chủ nhà. Không chỉ vậy, thành tích của cô còn bị nghi vấn là được dọn đường để đăng quang. Chủ tịch của Miss Universe - ông Raul Rocha là đồng hương với Fatima Bosch. Trước thềm chung kết, ông Raul Rocha từng tuyên bố: "Mexico có thể thắng". Chưa kể, ở phần thi ứng xử quan trọng của Miss Universe 2025, Fatima Bosch cũng không phải là thí sinh trả lời xuất sắc nhất. Người được đánh giá cao trong phần thi ứng xử là đại diện Bờ Biển Ngà.

Sau màn đăng quang của Fatima Bosch, ông Nawat cũng đăng liên tiếp 2 story nền đen, ám chỉ kết quả thiếu công bằng ở Miss Universe 2025. Trên trang cá nhân, ông Nawat bất lực viết: "Hàng vạn lời muốn nói nhưng chẳng thể nói ra", "Tôi đã làm hết sức rồi".

Khoảnh khắc đăng quang của Fatima Bosch

Vượt qua 123 thí sinh, Fatima Bosch trở thành Tân Hoa hậu Miss Universe

Người đẹp Mexico không giấu được sự xúc động, rơm rớm nước mắt khi đội lên đầu chiếc vương miện danh giá

Tân Hoa hậu vốn là ứng viên nặng ký cho vương miện ngay từ đầu cuộc thi, nhưng dính drama bất hợp tác và bị nghi được cơ cấu đăng quang

Theo Thairath, Fatima Bosch 24 tuổi, xuất thân trong 1 gia đình có mẹ và dì đều từng chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh tại quê nhà Mexico. Ngoài nhan sắc, Fatima Bosch còn có trình độ hộc vấn rất ấn tượng. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana và sau đó tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan, Học viện Lyndon ở Vermont (Mỹ). Với đam mê với thời trang, cô đã mở 1 thương hiệu quần áo riêng. Theo Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô từng có 1 tuổi thơ bị bạo lực học đường. Do mắc chứng khó động và rối loạn tăng động giảm chú ý, cô đã bị bạn học bắt nạt, xa lánh.

Tại Miss Universe 2025, Fatima Bosch có hành trình lên ngôi đặc biệt và đầy drama. Tại buổi lễ trao sash chính thức dành cho các thí sinh diễn ra vào ngày 4/11, Fatima Bosch đã bị ông Nawat - giám đốc quốc gia, trưởng ban tổ chức - chỉ đích danh, chất vấn và mắng sả sả về việc cô không đăng bài quảng cáo cho các nhà tài trợ trên trang cá nhân. Bức xúc với hành động của ông Nawat, Fatima Bosch đã đứng dậy bỏ về mặc cho Nawat lớn tiếng cảnh báo loại cô khỏi cuộc thi. Sau đó, Fatima Bosch chẳng kiêng dè bóc mẽ ông Nawat thiếu tôn trọng thí sinh và khán giả trước truyền thông: "Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc chỉ vì có vấn đề với tổ chức Miss Universe Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công và quá thiếu lịch sự. Tôi luôn cư xử đúng mực, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, nhưng lại không nhận được điều tương xứng".

Sau vụ việc cự cãi ầm ĩ với ông Nawat, Fatima Bosch đăng đàn với thông điệp: "Dù cho bạn có ước mơ lớn hay kỳ vọng được đội vương miện trên đầu, nếu điều gì đó lấy đi phẩm giá của bạn, hãy dũng cảm rời đi". Động thái mạnh mẽ đối đầu và tuyên chiến của Fatima Bosch với ông Nawat giúp cô nhận được sự quan tâm từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Fatima Bosch đã có thêm 1 triệu người theo dõi trên MXH, trở thành thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ có sức ảnh hưởng nhất cuộc thi năm nay. Dù vậy, cô vẫn không ít người ghét bỏ, bị chỉ trích là "Miss làm mình làm mẩy" ở đấu trường nhan sắc.

Fatima Bosch từng bị ông Nawat mắng thẳng mặt tại buổi lễ trao sash

Fatima Bosch có sắc vóc ấn tượng

Cô sở hữu gương mặt đẹp, đường nét hoàn hảo như "tượng tạc"

Tân Hoa hậu là 1 trong những thí sinh có sức ảnh hưởng tại Miss Universe năm nay, và cũng là người bị ghét bỏ nhiều nhất

Nguồn: Thairath