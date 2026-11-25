Tân Miss Universe 2026: Đã kết hôn, có con gái 7 tuổi, sở hữu 2 bằng thạc sĩ
Theo Ngọc Thanh/VTC News |
25-11-2026 - 20:42 PM |
Lifestyle
Jennifer Barreto - tân Miss Universe 2026 - trở thành cái tên được chú ý khi là người phụ nữ đầu tiên đã lập gia đình đăng quang đấu trường nhan sắc này.
Theo Ngọc Thanh/VTC News
vietnamdaily
Theo vietnamdaily
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/tan-miss-universe-2026-da-ket-hon-co-con-gai-7-tuoi-so-huu-2-bang-thac-si-ar1053555.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM