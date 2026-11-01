Tân Quán Quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 lần đầu tiết lộ BÍ QUYẾT áp dụng từ nhỏ để có khối kiến thức phong phú

Ngay sau giây phút đăng quang tại sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia, quán quân Anh Đức đã có những chia sẻ cởi mở về phương pháp tích lũy kiến thức và bí quyết ôn luyện của bản thân. Không nhắc đến những phương pháp quá cao siêu, hành trình của nam sinh xuất phát từ thói quen đọc sách bền bỉ mỗi ngày và sự chủ động trang bị nền tảng kiến thức căn bản.

Thói quen "lướt" Wikipedia mỗi ngày và tích lũy kiến thức xã hội từ nhỏ

Anh Đức cho biết, thói quen tự học và tìm tòi đã được bạn hình thành từ khi còn nhỏ. Mặc dù thời điểm đó chưa xác định rõ mục tiêu sẽ tham gia Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh đã duy trì việc đọc rất nhiều trang thông tin trên Wikipedia mỗi ngày, kết hợp tìm đọc các cuốn sách cung cấp kiến thức phong phú về xã hội.

Bên cạnh thói quen đọc rộng, thế mạnh nổi bật của Anh Đức đến từ quá trình dài rèn luyện các môn khoa học xã hội. Khoảng thời gian tập trung ôn thi học sinh giỏi và thi vào trường chuyên ở các môn học này, đặc biệt là môn Văn và môn Lịch sử, đã mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức sâu rộng và vững chắc. Đây chính là bệ phóng tạo nên sự tự tin và ưu thế riêng biệt của nam sinh trong suốt hành trình thi đấu.

Nắm chắc kiến thức sách giáo khoa làm bệ phóng tự tin

Riêng với các môn thi thuộc khối tự nhiên và ngoại ngữ phục vụ cho cuộc thi, Anh Đức chia sẻ bản thân chú trọng trước hết vào việc nắm thật chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Nam sinh khiêm tốn nhận định bản thân không phải là người có nền tảng quá vượt trội so với các thí sinh khác. Tuy nhiên, bạn luôn tâm niệm rằng việc tự xây dựng và chuẩn bị cho mình một hành trang kiến thức thật kỹ càng, vững chãi từ những điều cơ bản nhất sẽ giúp bản thân luôn chủ động và hoàn thành tốt mọi phần thi.