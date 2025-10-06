Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng

06-10-2025 - 15:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công trình Trục thoát nước Suối Cái tại TPHCM với vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Đây là dự án thoát nước, chống ngập khu vực thủ phủ công nghiệp Bình Dương (cũ), có thể đáp ứng cho cả khu vực Đông Nam Bộ. Hai bên trục thoát nước được xây dựng đường giao thông, có vỉa hè, cây xanh.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ngày 6/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, dự án Trục thoát nước Suối Cái (TPHCM) đang được đẩy nhanh tiến độ﻿ trong điều kiện thời tiết nắng, mưa thất thường. Công trường nhộn nhịp với xe cộ, máy móc và công nhân hăng say làm việc.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 4.

Công trình Trục thoát nước Suối Cái﻿, vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải cho khu vực thủ phủ công nghiệp Bình Dương (cũ), rộng hơn 22.500 ha, đồng thời cải thiện môi trường và phát triển đô thị.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 5.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 6.

Hiện nay, công trình đang được gấp rút thi công các gói thầu, trong điều kiện ảnh hưởng của thời tiết, mưa liên tục trong những ngày qua.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 7.

Dự án Trục thoát nước suối Cái có chiều dài gần 20 km, khi hoàn thành có thể đáp ứng cho cả khu vực Đông Nam Bộ﻿.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 8.

Dự án từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai đi qua các phường Vĩnh Tân, Bình Dương (TPHCM).

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 9.

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương (TPHCM), dự án﻿ được chia làm 10 gói thầu thi công xây dựng với tổng dự vốn khoảng 2.238 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ năm 2024.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 10.

Đơn vị thi công đang gia cố thảm đá dưới đáy, hai bên bờ được đắp đất bề rộng nền 17 m, bề rộng mặt bờ 7,5 m trải đá, vỉa hè trục thoát nước﻿ rộng 5 m, vỉa hè phía đồng ruộng rộng trung bình 4,5 m. Dọc theo đỉnh trục thoát nước bố trí rào chắn bằng bê tông cốt thép﻿ kết hợp lan can bằng thép mạ kẽm.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 11.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 12.

Dự án đảm nhiệm tiêu thoát nước﻿ cho lưu vực hơn 22.500 ha, trong đó khoảng 3.200 ha đất các khu, cụm công nghiệp, đồng thời xây dựng 37,4 km đường giao thông cấp khu vực, tạo cảnh quan đô thị hiện đại, có vỉa hè, cây xanh.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 13.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 14.

Dự án sẽ hoàn thành từng đoạn trong năm 2026, hoàn thành toàn bộ vào năm 2027.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 15.

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng- Ảnh 16.

Phối cảnh công trình Trục thoát nước Suối Cái, kết hợp đường giao thông hai bên.

Việt Nam sắp có biển hồ lớn nhất thế giới tại siêu dự án 10 tỷ USD

Theo Hương Chi

Báo Tiền Phong

