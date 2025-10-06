Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng

Ngày 6/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, dự án Trục thoát nước Suối Cái (TPHCM) đang được đẩy nhanh tiến độ﻿ trong điều kiện thời tiết nắng, mưa thất thường. Công trường nhộn nhịp với xe cộ, máy móc và công nhân hăng say làm việc.