Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m

Từ trung tâm xã Xím Vàng, đi xe máy khoảng 6km, rồi đi bộ 3km lên núi U Bò là bắt đầu chạm tới “cửa ngõ” của rừng rêu. Càng đi sâu, tán rừng﻿ càng khép lại, ánh sáng mặt trời dần yếu đi, để rồi trước mắt mở ra một không gian khác lạ, như bức tranh cổ tích, phủ đầy sắc xanh của rêu, của dương xỉ và của những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi﻿. Anh Sồng A Lâu - Bí thư Xã Đoàn Xím Vàng, người có nhiều năm tìm hiểu về khu rừng - chia sẻ, khu rừng được bao phủ bởi rêu, nên người dân địa phương bao đời nay gọi nó với cái tên "Rừng Rêu".