Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m

06-11-2025 - 11:12 AM | Sống

Nằm ở độ cao khoảng 2.800m so với mực nước biển, đỉnh Phu Sa Phìn thuộc xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La từ lâu được ví như “nóc nhà” của vùng Tây Bắc. Không chỉ thu hút bởi hành trình chinh phục đỉnh núi đầy thử thách, nơi đây là khu rừng rêu nguyên sinh mang vẻ đẹp huyền ảo hiếm có ở Việt Nam.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 1.

Từ trung tâm xã Xím Vàng, đi xe máy khoảng 6km, rồi đi bộ 3km lên núi U Bò là bắt đầu chạm tới “cửa ngõ” của rừng rêu. Càng đi sâu, tán rừng﻿ càng khép lại, ánh sáng mặt trời dần yếu đi, để rồi trước mắt mở ra một không gian khác lạ, như bức tranh cổ tích, phủ đầy sắc xanh của rêu, của dương xỉ và của những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi﻿. Anh Sồng A Lâu - Bí thư Xã Đoàn Xím Vàng, người có nhiều năm tìm hiểu về khu rừng - chia sẻ, khu rừng được bao phủ bởi rêu, nên người dân địa phương bao đời nay gọi nó với cái tên "Rừng Rêu".

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 2.

Không khí ở đây lạnh quanh năm, nhất là vào buổi sớm. Khi gió thổi tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim hót, tất cả tạo nên một bản hòa tấu của đại ngàn, vừa hoang sơ﻿, vừa diệu kỳ.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 3.

Càng lên cao, khu rừng càng trở nên mê hoặc. Những thân cây to vài người ôm không xuể, phủ kín rêu xanh mướt từ gốc lên tận ngọn. Nhiều cây nghiêng ngả, đan xen nhau như đang thì thầm kể chuyện của thời gian. Tầng dưới của rừng là những thảm rêu xanh, vàng, xám dày đặc; tầng trên lại là những loài cây leo và địa y bám chằng chịt.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 4.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 5.

Chính vẻ đẹp nguyên sinh, huyền bí ấy đã khiến mỗi bước chân đi của du khách là một khung cảnh mới, vừa lạ lẫm vừa quyến rũ, khiến ai đến một lần cũng muốn quay lại. Rêu phủ khắp nơi, trên đá, trên thân cây, thậm chí cả trên những cành khô gãy rụng, như một tấm áo xanh mềm mại mà thiên nhiên ban tặng.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 6.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 7.

Rừng Rêu Phu Sa Phìn không chỉ là địa điểm dành cho những người yêu khám phá, mà còn là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm lại cảm giác bình yên giữa thiên nhiên. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, giọt sương long lanh trên rêu như ngàn viên ngọc nhỏ, biến cả khu rừng thành một bức tranh huyền ảo, lung linh giữa mây trời Tây Bắc.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 8.

Rừng Rêu đang dần trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch Sơn La, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 9.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 10.

Đến với Phu Sa Phìn, du khách không để check-in một địa danh nổi tiếng, mà còn để lắng nghe tiếng rừng thì thầm, để thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la và để mang về những trải nghiệm không thể nào quên giữa rừng rêu kỳ bí của miền sơn cước.

Tận thấy rừng rêu bí ẩn 'bao vây' du khách ở độ cao 2.800m- Ảnh 11.

Anh Sồng A Lâu cho biết, khu rừng Phu Sa Phìn có nhiều sinh cảnh độc đáo, có giá trị cao về bảo tồn nguồn gen, là nơi có điều kiện tốt cho các loài động vật hoang dã﻿ sinh trưởng, phát triển. Không chỉ có vậy, cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ tạo lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập﻿, xóa đói, giảm nghèo.

Theo Viết Hà - Bùi Sơn

Tiền phong

