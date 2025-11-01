Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Anh về fintech, xác thực danh tính sinh trắc học và thiết kế công trình

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Chính phủ tiếp, làm việc với 3 tập đoàn uy tín hàng đầu châu Âu và thế giới, bao gồm: Revolut, iProov, Cundall - Ảnh: VGP/Thu Sa

Tiếp Tập đoàn công nghệ tài chính Revolut-một trong những doanh nghiệp fintech hàng đầu châu Âu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh định hướng phát triển và kế hoạch mở rộng hoạt động của Revolut tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh, thị trường tài chính số đang phát triển mạnh, và tỉ lệ người dùng dịch vụ ngân hàng số ngày càng cao, Phó Thủ tướng khuyến khích Revolut chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng mô hình ngân hàng số toàn diện và quản trị rủi ro tài chính số.

Phó Thủ tướng trao đổi tại buổi làm việc với 3 tập đoàn - Ảnh: VGP/Thu Sa

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Revolut nghiên cứu hợp tác đầu tư và triển khai dịch vụ fintech, thanh toán xuyên biên giới và tài chính cá nhân tại Việt Nam; xem xét thiết lập văn phòng đại diện hoặc trung tâm công nghệ tại Việt Nam, làm đầu mối phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số cho khu vực Đông Nam Á, hợp tác ươm tạo startup, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực fintech.

Revolut hiện đang cung cấp hệ sinh thái dịch vụ tài chính số toàn diện thông qua nền tảng ứng dụng di động, bao gồm: (1) ngân hàng số và thanh toán đa tiền tệ; (2) chuyển tiền và giao dịch quốc tế tức thời; (3) quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp; (4) giao dịch chứng khoán, ngoại hối và tài sản kỹ thuật số; và (5) các giải pháp tài chính thông minh dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Phục vụ hơn 40 triệu khách hàng cá nhân và 500.000 doanh nghiệp, hoạt động tại hơn 35 quốc gia, được định giá khoảng 33 tỷ USD (2024), Tập đoàn đang mở rộng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó xác định Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho phát triển dịch vụ tài chính số và thanh toán thông minh.

Ngay sau khi làm việc với Revolut, Phó Thủ tướng và đoàn công tác trao đổi về một số nội dung hợp tác với Tập đoàn iProov.

Lãnh đạo các tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thu Sa

iProov là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xác thực danh tính sinh trắc học (biometric verification), chuyên cung cấp các giải pháp xác minh khuôn mặt và nhận dạng người dùng trực tuyến, đảm bảo yếu tố "hiện diện thực" (Genuine Presence Assurance) để ngăn chặn giả mạo và tấn công mạng.

Tập đoàn đang mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có định hướng hợp tác với Việt Nam trong phát triển định danh số và chính phủ điện tử.

Theo Phó Thủ tướng, iProov đã đón đầu được xu hướng phát triển của ngành công nghệ và nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh nội dung trong bối cảnh mới.

Đánh giá cao kinh nghiệm và công nghệ xác thực sinh trắc học của iProov đang được áp dụng trong các chương trình định danh điện tử quốc gia của nhiều nước có nền kinh tế số phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị iProov nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng hệ thống định danh số và xác thực điện tử (VNeID) tại Việt Nam, góp phần tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng định hướng một số lĩnh vực cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, như: Chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực sinh trắc học, bảo mật dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình hợp tác công-tư về công nghệ nhận dạng số.

Cũng trong chiều 31/10 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Tập đoàn Cundall thành lập năm 1976 có trụ sở tại London, là doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật và thiết kế công trình hàng đầu của Vương quốc Anh, chuyên về phát triển bền vững và công trình xanh.

Cundall cung cấp các dịch vụ: (1) tư vấn thiết kế kết cấu, cơ điện và môi trường; (2) phát triển đô thị và hạ tầng thông minh; (3) thiết kế công trình đạt tiêu chuẩn Net Zero Carbon; (4) quy hoạch tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon; và (5) tư vấn chứng nhận công trình xanh quốc tế (LEED, BREEAM).

Cundall hiện có văn phòng tại hơn 20 quốc gia, thực hiện nhiều dự án quy mô lớn ở Anh, châu Âu, Trung Đông, Australia và châu Á và có định hướng mở rộng hợp tác tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhằm hỗ trợ tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ trong phát triển đô thị bền vững, hạ tầng xanh và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng khuyến khích Cundall chia sẻ, tham vấn cho Việt Nam kinh nghiệm áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về: Quy hoạch không gian, thiết kế bền vững; tối ưu hóa năng lượng; sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị...

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Cundall quan tâm, tăng cường hợp tác đào tạo, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế-thi công công trình xanh, hạ tầng thông minh, và quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp với NIC để tiếp cận các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước để hình thành chương trình đào tạo kỹ sư và kiến trúc sư chuyên sâu về đô thị xanh, đô thị thông minh tại Việt Nam./.



