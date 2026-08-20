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Tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh: Phát hiện 23 vụ vi phạm, xử phạt gần 165 triệu đồng

| | Sống

Tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh: Phát hiện 23 vụ vi phạm, xử phạt gần 165 triệu đồng

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường số và các tuyến giao thương trọng điểm, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm.

Từ ngày 1/7 đến 15/8, đơn vị đã phát hiện, xử lý 23 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng số tiền xử phạt gần 165 triệu đồng. Số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy gồm hơn 300 sản phẩm, chủ yếu là giày dép, quần áo, kính mắt giả mạo các nhãn hiệu như Adidas, Gucci, Burberry, Crocs, Chanel... đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá số hàng hóa này gần 80 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, lực lượng QLTT tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng hóa.

Theo Đội QLTT số 2, hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm trên môi trường mạng tiếp tục gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, sử dụng tài khoản ảo hoặc thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh. Bên cạnh đó, việc giám định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong một số vụ việc còn mất nhiều thời gian.

Đội QLTT số 2 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hàng hoá vi phạm

Thời gian tới, Đội QLTT số 2 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, ứng dụng công nghệ số trong công tác kiểm tra, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm.

Theo Cổng thông tin Chi Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh

Kim Linh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
kiểm tra

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