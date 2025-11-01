Tăng mạnh dòng vốn đổ vào bất động sản

Trong báo cáo thị trường bất động sản quý III vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản hiện đang nhận được sự hỗ trợ về tín dụng nhiều hơn so với cuối năm 2024.

Bộ Xây dựng dẫn theo số liệu báo cáo gần nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/8, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng.

Bảng kê chi tiết tín dụng bất động sản (ảnh: N.M).

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, để đảm bảo sự phát triển bền vững, vẫn cần tiếp tục tăng cường kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn, nhằm duy trì sự ổn định của thị trường.

Bên cạnh đó, về tình hình phát hành trái phiếu đối với lĩnh vực bất động sản, công bố của Bộ Xây dựng cho thấy kênh huy động vốn qua trái phiếu đang phục hồi tích cực.

Cụ thể, trong 9 tháng năm nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 398.000 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành bất động sản đứng thứ hai, chiếm khoảng 18% tổng giá trị trái phiếu phát hành (hơn 70.000 tỷ đồng), tăng 35% so với năm trước.

Ngoài việc phát hành mới, các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh mua lại trái phiếu, với 43.000 tỷ đồng được mua lại trong 8 tháng đầu năm, tăng 47% so với cùng kỳ, thể hiện nỗ lực tái cơ cấu và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau thời gian gia hạn theo Nghị định 08/2023.

Bộ Xây dựng đánh giá, thị trường trái phiếu bất động sản có dấu hiệu cải thiện, song rủi ro vẫn tiềm ẩn, nhất là khi một số thương vụ phát hành, mua lại được thực hiện qua các tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp phát hành. Thực tế này đòi hỏi phải tăng cường giám sát và minh bạch hóa để bảo đảm an toàn, ổn định thị trường.

Mặt khác, về nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI ) đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tăng theo từng tháng. Cụ thể, từ 24 tỷ USD (tháng 7) lên hơn 26 tỷ USD (tháng 8) và đạt 28,5 tỷ USD (tháng 9), phản ánh môi trường đầu tư Việt Nam đang phục hồi tích cực.

FDI giải ngân cũng tăng tương ứng, lần lượt đạt 13,6 tỷ USD, 15,4 tỷ USD và 18,8 tỷ USD, cho thấy dòng vốn thực tế được đưa vào nền kinh tế ngày càng nhiều hơn.

Riêng lĩnh vực bất động sản, FDI có biến động đáng chú ý. Tháng 7, vốn FDI vào bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 23,5% (hơn 2,3 tỷ USD), nhưng đến tháng 8 giảm mạnh còn 8% (1,2 tỷ USD), sau đó phục hồi trong tháng 9 với 20,7% (hơn 2,5 tỷ USD). Biến động này cho thấy, dòng vốn vào bất động sản còn thiếu ổn định, có thể do tác động từ thủ tục pháp lý và tiến độ phê duyệt dự án.