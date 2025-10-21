Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tăng tốc thu hút FDI chất lượng cao chế biến chế tạo

21-10-2025 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

VTV.vn - Việt Nam ghi nhận dòng vốn FDI tăng mạnh, đạt 28,54 tỷ USD trong 9 tháng, với ngành chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu, thu hút nhiều nhà đầu tư công nghệ cao từ Nhật Bản.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9 năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới tăng 17,4% về số lượng dự án so với cùng kỳ.

Về vốn thực hiện, 9 tháng năm nay tiếp tục ghi mốc kỷ lục khi vốn FDI thực hiện ước đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ và là con số cao nhất của 9 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều đáng nói, mức kỷ lục này đã được duy trì trong nhiều tháng trở lại đây, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào các nhà máy, công xưởng.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về giải ngân với 15,56 tỷ USD, khẳng định vai trò là động lực chính của nền kinh tế. Ngày càng nhiều các quốc gia trong khu vực chọn Việt Nam là điểm đến đặt nhà máy công nghệ cao, trong đó Nhật Bản là một ví dụ điển hình.

Đánh giá thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng trên 10%, các doanh nghiệp của Nhật Bản đã đặt nhà máy tại đây sản xuất và cung ứng các chi tiết hỗ trợ cho ngành này. Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định: Nhiều doanh nghiệp sản xuất của đất nước mặt trời mọc đang tìm hiểu và quyết định mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ông Ishika Wa Isamu - Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhận định: "Việt Nam ngày càng có nhiều các khu công nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi chính sách, các doanh nghiệp Việt cũng có tư duy mở, sẵn sàng hợp tác và cập nhật công nghệ mới. Đây là điểm mạnh các nhà đầu tư Nhật Bản xem Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn".

Theo chia sẻ của các khu công nghiệp tại Hà Nội, hiện nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã khá cao, vì thế các khu công nghiệp cũng chuẩn bị thêm quỹ đất, đa dạng hạ tầng theo xu hướng xanh, bền vững để đáp ứng yêu cầu của các đối tác FDI.

Theo đại diện Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội, sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn kéo theo nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp vệ tinh và nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt trong chuỗi cung ứng linh kiện và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Vì thế mô hình hệ sinh thái trong khu công nghiệp từ chuỗi sản xuất cung ứng linh kiện, nhà máy lắp ráp, đơn vị vận chuyển là cần thiết. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt được cung ứng các linh kiện made in Vietnam vào chuỗi sản xuất quốc tế ngay trên sân nhà.

Các nhà đầu tư Nhật Bản cũng cho biết sẵn sàng phối hợp đào tạo với các trường nghề của Việt Nam để đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng kỹ sư công nghệ cao. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng các địa phương hoàn tất nhanh chóng bộ máy chính quyền 2 cấp để hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp nhanh chóng, thông suốt.

Theo Ban Thời sự

vtv.vn

