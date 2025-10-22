Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trợ cấp nghỉ hưu gấp 4 lần, ai được hưởng?

22-10-2025 - 15:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, với nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ tăng đáng kể, có thể gấp 4 lần so với quy định cũ.

Điều kiện hưởng trợ cấp gấp 4 lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 của Luật BHXH 2024, lao động nam có thời gian tham gia BHXH trên 35 năm và lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm, ngoài lương hưu hằng tháng, sẽ được nhận thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Tăng trợ cấp nghỉ hưu gấp 4 lần, ai được hưởng?- Ảnh 1.

Từ 1/7, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu có thể gấp 4 lần so với quy định trước đây. Ảnh: minh họa.

Mức trợ cấp một lần được chia thành hai trường hợp cụ thể, quy định tại Khoản 2 Điều 68 của Luật BHXH 2024:

Trường hợp 1: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và hoàn tất thủ tục nhận chế độ hưu trí sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mức trợ cấp này tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều 68 cho đến tuổi nghỉ hưu theo pháp luật. Cách tính này giữ nguyên so với Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp 2: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục tham gia đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu sẽ nhận trợ cấp một lần với mức cao hơn. Cụ thể, mỗi năm đóng thêm sẽ được hưởng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. So với quy định của Luật BHXH 2014, mức trợ cấp này cao hơn gấp 4 lần.

Quy định mới không chỉ nâng cao thu nhập cho người về hưu, mà còn khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia BHXH, đặc biệt sau độ tuổi nghỉ hưu.

Hai đối tượng được tăng lương hưu

Cũng theo quy định mới, hai đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7.

Căn cứ tại Điều 67 Luật BHXH 2024, quy định về việc điều chỉnh lương hưu như sau:

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại mục này.

Từ ngày 1/7, người lao động sẽ được điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ nếu đáp ứng 2 đối tượng sau đây: Có mức lương hưu thấp, nghỉ hưu trước năm 1995.

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Theo Phan Thiên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026

Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026 Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bán hàng kiếm đồng ra đồng vào: Làm sao biết mình có đang nợ thuế hay không?

Bán hàng kiếm đồng ra đồng vào: Làm sao biết mình có đang nợ thuế hay không?

15:16 , 22/10/2025
Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

14:56 , 22/10/2025
Cảnh báo người dân Đà Nẵng

Cảnh báo người dân Đà Nẵng

14:50 , 22/10/2025
"Kỳ quan" hầm xuyên núi nghìn tỷ vượt tiến độ tới 6 tháng: Kỹ thuật đặc biệt hàng đầu thế giới từ Sơn Hải

"Kỳ quan" hầm xuyên núi nghìn tỷ vượt tiến độ tới 6 tháng: Kỹ thuật đặc biệt hàng đầu thế giới từ Sơn Hải

14:30 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên