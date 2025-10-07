Tăng trưởng của Việt Nam gây ấn tượng với giới đầu tư quốc tế

Trang phân tích tài chính ainvest.com (Mỹ) ngày 5/10 đăng bài viết đánh giá cao tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam

Động lực chính đến từ sản xuất công nghiệp, tăng 10,8%, với các ngành điện tử, dệt may và dịch vụ phục hồi mạnh sau đại dịch. Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nửa đầu năm 2025 đạt 21,5 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm, trong đó 56,5% vốn đầu tư vào sản xuất và 19% vào điện tử. Theo ainvest.com, nhờ chính sách ưu đãi và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, năng lượng tái tạo và công nghệ số đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu.

Dù đối mặt với rủi ro từ thuế quan và biến đổi khí hậu, tăng trưởng 7,85% trong 9 tháng đầu năm cho thấy khả năng thích ứng và sức bật của nền kinh tế Việt Nam thông qua cải cách chính sách và đa dạng hóa nền kinh tế.

3 trụ cột dẫn dắt tăng trưởng

Báo cáo cho biết tăng trưởng được dẫn dắt bởi 3 ngành: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Khu vực công nghiệp – xây dựng đóng góp 9,46% nhờ đà tăng mạnh của sản xuất, chiếm tới 24,43% GDP. Khu vực dịch vụ phục hồi mạnh, đóng góp 8,54%, đặc biệt là bán lẻ và du lịch. Nông, lâm, thủy sản dù chịu ảnh hưởng khí hậu, vẫn tăng trưởng tích cực, đóng góp 3,74%, trong đó thủy sản tăng 3,56%.

Theo tập đoàn dịch vụ bất động sản quốc tế Savills (Anh), dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm qua với 21,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Trong đó, ngành sản xuất chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký, với điện tử và máy móc chiếm ưu thế. Riêng lĩnh vực điện tử, máy tính và quang học chiếm 19% số dự án FDI mới, tương ứng 99 dự án.

Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo ghi nhận bước tiến mạnh. S&P Global (Mỹ) dự báo nhu cầu điện Việt Nam sẽ tăng 12–13% trong năm 2025; các tập đoàn như Shizuoka Gas (Nhật Bản) và PNE Group (Đức) đã đầu tư vào dự án điện Mặt Trời và điện gió ngoài khơi. Cơ quan này cũng đánh giá cao chính sách đơn giản hóa thủ tục và ưu đãi thuế của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy năng lượng xanh.

Ngoài ra, dịch vụ kỹ thuật số và logistics tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Nhà máy xây sẵn chiếm tới 54% số dự án mới trong nửa đầu năm (theo Savills), giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian sản xuất, nhất là trong điện tử và bao bì. Các ưu đãi về AI, fintech, điện toán đám mây cùng cải cách chính phủ số đang củng cố thêm sức hút đầu tư.

Trang mạng ainvest.com dẫn lại nhận định của Reuters, cho rằng tăng trưởng của Việt Nam là nhờ cải cách mang tính cấu trúc như chính sách Đổi Mới 2.0 nhằm thúc đẩy hình thành vốn và hạ tầng kỹ thuật số. Bài viết nhấn mạnh, cơ hội đầu tư nổi bật hiện nay nằm ở sản xuất công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ số – những lĩnh vực Việt Nam vừa có lợi thế cạnh tranh, vừa có chính sách hỗ trợ rõ ràng.

Theo ainvest.com, tăng trưởng mạnh trong quý III/2025 phản ánh vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu cùng khuôn khổ chính sách chủ động. Với các nhà đầu tư quốc tế, vấn đề không còn là liệu Việt Nam có phải là một câu chuyện về tăng trưởng mà là "nên đầu tư vào lĩnh vực nào tại nền kinh tế năng động này".