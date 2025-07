GRDP Đà Nẵng tăng mạnh trong 6 tháng 2025

Tại Kỳ họp thứ 24, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm sáng khá tích cực và đạt được nhiều kết quả vượt trội.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 đạt vượt kế hoạch đề ra, với GRDP tăng 11,03%, cao hơn mức 5% mà thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Thậm chí, tăng trưởng GRDP của thành phố trong nửa đầu năm nay đã vượt kế hoạch mà thành phố đặt ra là 10,4%. Với kết quả này, Đà Nẵng đã lọt nhóm 10 tỉnh, thành có tăng trưởng GRDP trên 10%, cùng với các địa phương như Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Xét theo từng nhóm ngành kinh tế, báo cáo của UBND thành phố cho biết, khu vực nông – lâm – thủy sản ước tăng 2,74%; khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 15,13%; khu vực dịch vụ ước tăng 10,32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 9,77% với tỷ trọng đạt: Dịch vụ 70,62%; Công nghiệp và Xây dựng 18,8%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,76% và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) 8,82%.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh với nhiều hoạt động, lễ hội, sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, sôi động, đặc biệt tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng; khai mạc thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế 2025; các hoạt động kích cầu thu hút du lịch đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tính chung 6 tháng năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,792 triệu lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 79.149 tỷ đồng, tăng 24,53% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.761,7 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó: kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.032,5 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2024; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 729,2 triệu USD, tăng 10,73%.

Nguồn: Chi cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng

Thành phố đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nhiều dự án bất động sản đang được triển khai thi công đồng loạt. Đặc biệt, vào ngày 22-06-2025 Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức khởi công Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu với tổng nguồn vốn khoảng 44 ngàn tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư trong, ngoài nước; các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường đẩy mạnh. Thành phố tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng thông qua việc tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc tồn đọng, hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng vốn đầu tư; đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc. Lũy kế 6 tháng, thành phố thu hút được 62,56 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (157,0%).

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

Trong nửa cuối năm 2025, UBND thành phố tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ các chủ trương của Trung ương về phát triển thành phố. Trong đó, UBND thành phố sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển tổng thể thành phố Đà Nẵng mới theo hướng đảm bảo phát triển hài hòa, cân bằng, phát huy tối đa lợi thế, đặc thù của thành phố Đà Nẵng mới; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tập trung nguồn lực tài chính để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hàng đầu trong lĩnh vực vi mạch quốc tế đến đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng. Đẩy mạnh vận hành hiệu quả Khu Công viên phần mềm số 2; Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng (đã nâng cấp). Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đồng thời, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các nguồn lực cho việc đầu tư phát triển, vận hành bộ máy quản lý Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng sau khi thành lập.

Cùng với đó, thành phố tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, trong đó, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án lớn; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đô thị, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đồng thời, giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội.