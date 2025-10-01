Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tặng vợ hẳn Porsche để phông bạt chắc mỗi tổng tài này làm nổi: Đẹp trai tinh tế còn kinh tế, phúc 3 đời mới cưới được

01-10-2025 - 13:45 PM | Lifestyle

Tổng tài này đúng là người chồng trong mộng của tất cả các chị em.

Thời điểm hiện tại, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang thu hút mọi sự chú ý từ các khán giả yêu phim Trung Quốc. Lên sóng bất ngờ mà không được marketing, thế nhưng tác phẩm này lại gây được tiếng vang lớn, thậm chí trở thành 1 trong 4 bộ phim phá mốc nhiệt 30.000 của nền tảng Tencent.

Tặng vợ hẳn Porsche để phông bạt chắc mỗi tổng tài này làm nổi: Đẹp trai tinh tế còn kinh tế, phúc 3 đời mới cưới được- Ảnh 1.

Thẩm Hạo Minh chính là người tặng cho Hứa Nghiên chiếc Porsche đỏ sang chảnh mà khán giả hay thấy nhân vật này lái.

Tặng vợ hẳn Porsche để phông bạt chắc mỗi tổng tài này làm nổi: Đẹp trai tinh tế còn kinh tế, phúc 3 đời mới cưới được- Ảnh 2.

Lý do bộ phim này có sức hút mạnh mẽ tới vậy đó là nhờ nội dung kịch tính cùng cách xây dựng có sự khác biệt so với các tác phẩm cùng thể loại. Trong đó, nhân vật nam chính Thẩm Hạo Minh do Trần Vỹ Đình thủ vai đang đặc biệt được yêu mến.

Tặng vợ hẳn Porsche để phông bạt chắc mỗi tổng tài này làm nổi: Đẹp trai tinh tế còn kinh tế, phúc 3 đời mới cưới được- Ảnh 3.

Cuộc sống xa hoa và sự tinh tế mà Thẩm Hạo Minh dành cho Hứa Nghiên khiến nhiều người chỉ biết ước.

Trong phim, Thẩm Hạo Minh là một tổng tài xuất thân nhà hào môn. Anh ta đẹp trai, phong độ, đã tinh tế còn kinh tế. Ban đầu, anh ta không thật lòng yêu nữ chính Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư). Cũng bởi chỉ muốn lợi dụng cô cho mục đích của riêng mình, thế nên Thẩm Hạo Minh cũng chẳng quan tâm đến chuyện Hứa Nghiên phông bạt "profile" để có thể đủ tư cách cưới mình. Chẳng những vậy, Thẩm Hạo Minh nhiều lần chủ động giúp Hứa Nghiên che giấu bí mật. Thậm chí, anh còn tặng cô hẳn một chiếc siêu xe Porsche cực kỳ sang chảnh và điều đó dĩ nhiên giúp cô có được hình ảnh tốt hơn.

Thẩm Hạo Minh tặng siêu xe Porsche cho Hứa Nghiên gây sốt cõi mạng.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự phấn khích đối với tình tiết này, ước gì bản thân cũng có một Thẩm Hạo Minh cho riêng mình. Có người còn nói đùa rằng nếu mà có chồng tổng tài cỡ này thì họ sẽ "phông bạt" tới bến luôn:

- Ước một Thẩm Hạo Minh ngoài đời.

- Ly hôn cấm đòi quà.

- Kệ, đại đại đi. Có để phông bạt là được rồi. Chuyện sau này tính sau.

- Ta có chồng cỡ này ta phông bạt tới bến luôn, haha.

- Nữ hoàng phông bạt được đông đảo fan ủng hộ nhất hành tinh.

- Tui cũng thích phông bạt nè, mà sao chồng tui không tặng?

Tặng vợ hẳn Porsche để phông bạt chắc mỗi tổng tài này làm nổi: Đẹp trai tinh tế còn kinh tế, phúc 3 đời mới cưới được- Ảnh 4.

Tặng vợ hẳn Porsche để phông bạt chắc mỗi tổng tài này làm nổi: Đẹp trai tinh tế còn kinh tế, phúc 3 đời mới cưới được- Ảnh 5.

Cho những ai chưa biết, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng có kịch bản dựa trên tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều, là tác phẩm ngôn tình thuộc motip gương vỡ lại lành. Cặp đôi chính Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh ban đầu khi đến với nhau đều có bí mật riêng, nhưng rồi lại nảy sinh tình cảm thật sự. Những biến cố khiến hôn nhân của họ đổ vỡ, tuy nhiên Thẩm Hạo Minh đã kịp thời sửa chữa sai lầm để một lần nữa có Hứa Nghiên trong đời.

Theo Thu Phong

Đời sống & pháp luật

