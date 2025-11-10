Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tăng vốn cực mạnh, dự án cao tốc hơn 7.600 tỷ sẽ được đầu tư những gì?

10-11-2025 - 07:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chỉnh giải pháp thiết kế các hạng mục phục vụ khai thác tại dự án.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được chia làm 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 dài khoảng 18km có điểm đầu kết nối với điểm cuối Dự án Thành phần 1 tại khu vực nút giao Long Thành với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối kết nối với điểm đầu Dự án Thành phần 3 thuộc địa phận xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai. Dự án do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư Dự án Thành phần 2, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư tăng thêm gần 770 tỷ đồng.

Sau khi được điều chỉnh, Dự án Thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Trước đó, theo Quyết định số 1605/QĐ-BGTVT ngày 6/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), tổng mức đầu tư dự án này là hơn 6.800 tỷ đồng.

Tăng vốn cực mạnh, dự án cao tốc hơn 7.600 tỷ sẽ được đầu tư những gì?- Ảnh 1.

Thi công Dự án Thành phần 2, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chỉnh giải pháp thiết kế các hạng mục phục vụ khai thác tại Dự án Thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Trong số đó, hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) sẽ được bổ sung và hoàn thiện, gồm Trung tâm điều hành giao thông (TMC) đặt tại nút giao Tân Hiệp. Trung tâm này đảm nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì tuyến cao tốc giai đoạn 1 và được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ cùng không gian làm việc cho lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuyến cao tốc cũng sẽ được lắp đặt hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số và các thiết bị ITS dọc tuyến.

Trạm thu phí sẽ đặt tại nút giao Tân Hiệp, áp dụng thu phí điện tử không dừng (ETC) với đầu vào đa làn tự do (không barie) và đầu ra một làn có barie.

Hệ thống kiểm soát tải trọng xe được bố trí tại hướng vào cao tốc ở nút giao Tân Hiệp, tuân thủ quy chuẩn quốc gia, đồng thời thiết kế phù hợp hiện trạng mặt bằng để ngăn chặn xe quá tải đi vào tuyến, đảm bảo an toàn, thuận lợi trong khai thác.

Hệ thống phần mềm của dự án bao gồm phần mềm hệ thống (ảo hóa, sao lưu, quản lý mạng, bảo mật), phần mềm điều khiển trạm cân, phần mềm ITS và hệ thống thu phí.

Do bổ sung thêm các hạng mục, tổng diện tích đất sử dụng của dự án tăng từ khoảng 179ha lên hơn 186ha.

Tăng vốn cực mạnh, dự án cao tốc hơn 7.600 tỷ sẽ được đầu tư những gì?- Ảnh 2.

Nút giao giữa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Minh Tài

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85, dự án thành phần 2 đang được thi công xuyên suốt ngày đêm. Đến nay, tổng sản lượng đạt hơn 70%.

Hàng loạt hạng mục then chốt đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng đắp đất K95 đạt 84%, trong đó tuyến chính đạt gần 93% với chiều dài hoàn thành đến 98%. Lớp đắp K98 đạt 69%, lớp cấp phối đá dăm trên 54%, lớp gia cố xi măng gần 43%, còn lớp bê tông nhựa đã triển khai khoảng 20%.

Hiện, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành những hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ chung cơ bản thông xe kỹ thuật 19/12.

Theo Pha Lê

Thanh niên Việt

