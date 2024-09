Táo đỏ hay táo xanh tốt cho sức khỏe hơn? Câu trả lời ít ai ngờ tới

“Ăn một quả táo mỗi ngày, cả đời không phải gặp bác sĩ” là câu ngạn ngữ được nhiều người biết đến. Mặc dù không “thần thánh” đến mức giúp bạn chống lại mọi bệnh tật nhưng sự thật là táo mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe được các nhà khoa học chứng minh. Có thể kể đến như: bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, tốt cho não bộ, phòng ngừa tiểu đường, giảm nguy cơ đột quỵ và ung thư… Táo cũng cung cấp nhiều dinh dưỡng và năng lượng, lại đa dạng cách thưởng thức.

Theo thông tin từ Trường Y tế Công cộng Harvard ở Hoa Kỳ, các thử nghiệm chỉ ra đa số chất dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe của táo không thay đổi giữa táo tươi với lát táo sấy khô tự nhiên. Nhưng với nước ép táo thì có sự suy giảm lợi ích, nhất là lợi ích về tim mạch. Bên cạnh đó, vì táo có nhiều màu sắc khác nhau nên không ít người thắc mắc loại nào giữa táo đỏ và táo xanh tốt hơn cho sức khỏe.

Táo đỏ hay táo xanh giàu dinh dưỡng, tốt hơn cho sức khỏe là thắc mắc của nhiều người (Ảnh minh họa)

Sự khác biệt giữa táo đỏ và táo xanh

Trước khi đi đến kết luận táo đỏ hay táo xanh tốt hơn cho sức khỏe, chúng ta cần hiểu được sự khác biệt giữa chúng. Chuyên gia dinh dưỡng Huang Cuiyi (Đài Loan) đã liệt lê ra một số điều cơ bản như:

Màu sắc

Sự khác biệt dễ thấy nhất của táo đỏ là màu sắc của chúng. Lý do đằng sau màu đỏ của táo là sự hiện diện của một sắc tố gọi là anthocyanin. Trong khi màu xanh của táo xanh được tạo nên bởi sự hiện diện của sắc tố diệp lục.

Kết cấu và hương vị

Vỏ của quả táo đỏ mỏng, trong khi vỏ của táo xanh lá cây lại dày. Đa số táo xanh cũng thường có kết cấu giòn hơn táo đỏ. Về hương vị, táo đỏ thiên về ngọt còn táo xanh thiên về vị chua. Đa số mọi người cho rằng vị của táo đỏ ngon hơn.

Hàm lượng dinh dưỡng

Đây chính là điểm khác biệt quan trọng nhất để đánh giá táo đỏ hay táo xanh tốt hơn cho sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có sự khác biệt nhỏ về hàm lượng dinh dưỡng giữa hai loại táo. Táo xanh có ít calo và carbohydrate hơn.

Nghiên cứu năm 2014 của Đại học Bang Washington (Hoa Kỳ) hiện được cho là phân tích sâu nhất về khác biệt dinh dưỡng giữa táo xanh và táo đỏ. Theo đó, táo xanh có nhiều protein hơn, nhiều chất xơ hơn một chút, nhiều kali và sắt hơn. Trong khi táo đỏ có nhiều beta carotene và chất chống oxy hóa hơn.

Nếu xét về hàm lượng vitamin, táo xanh giàu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E hơn. Trong đó, sự khác biệt lớn nhất là táo xanh có lượng vitamin A gần gấp đôi táo đỏ. Táo đỏ cũng chứa các vitamin quan trọng này và được đánh giá là nhiều đường, nhiều carb - tức có thể cung cấp năng lượng tốt hơn.

Táo đỏ hay táo xanh tốt hơn cho sức khỏe?

Cần phải khẳng định rằng táo đỏ hay táo xanh đều tốt cho sức khỏe và không có sự khác biệt dinh dưỡng quá lớn. Mặc dù trên thực tế, đa số người tiêu dùng sẽ thích táo đỏ hơn táo xanh. Bởi vì chúng có màu sắc bắt mắt và hương vị dễ được ưa chuộng.

Nếu phải chọn ra loại nào tốt hơn cho sức khỏe, táo xanh nhìn chung được cho là tốt hơn dựa trên hàm lượng dinh dưỡng của nó. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi dựa trên mục đích sử dụng cũng như thể trạng của từng người. Chưa kể, nơi trồng và cách trồng, cách chế biến còn ảnh hưởng tới dinh dưỡng của táo.

Dựa trên hàm lượng dinh dưỡng, táo xanh có hương vị kém hấp dẫn hơn nhưng lại tốt hơn cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Ví dụ như với người khỏe mạnh, dù có khác biệt dinh dưỡng giữa táo đỏ và táo xanh nhưng sự khác biệt về lợi ích sức khỏe của chúng là không đáng kể. Nếu bạn muốn bổ sung dinh dưỡng một cách đa dạng, táo xanh là lựa chọn tuyệt vời hơn. Táo xanh cũng là lựa chọn tốt hơn nếu bạn đang muốn giảm cân, muốn kiểm soát đường huyết.

Trong khi đó, táo đỏ giàu chất kháng viêm, chống oxy hóa hơn so với táo xanh. Chúng phòng ngừa bệnh tật bằng cách bảo vệ hoặc làm chậm tổn thương do các gốc tự do gây ra cho tế bào. Mặc dù sự khác biệt này không quá lớn giữa hai loại táo. Lựa chọn lý tưởng nhất là bạn nên ăn xen kẽ cả hai loại táo đỏ và táo xanh để cân bằng dinh dưỡng và nhận về tối đa lợi ích sức khỏe, làm đẹp.

Nguồn và ảnh: HK01, Time of India