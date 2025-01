Táo đỏ trở thành mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong ngày Tết, bác sĩ cảnh báo những “kẻ thù tử thần” cần tránh ăn chung

Những năm gần đây, táo đỏ đã trở thành "món khoái khẩu" trong chế độ ăn uống hàng ngày của nhiều người do giá trị dinh dưỡng phong phú và tính chất bổ dưỡng cho sức khoẻ. Trong ngày Tết, táo đỏ càng được tiêu thụ nhiều dưới dạng quà biếu hoặc đồ ăn vặt. Song, táo đỏ tuy tốt nhưng cũng có "kẻ thù không đội trời chung", nếu không kết hợp đúng cách, không những không phát huy được tác dụng bổ dưỡng của táo đỏ mà còn có thể gây hại cho cơ thể.

Hải sản và táo đỏ: "cuộc chiến giữa lửa và băng"

Táo đỏ có tính ấm, bổ khí huyết, là loại thuốc bổ được nhiều người ưa chuộng vào mùa thu đông. Tuy nhiên, hải sản, đặc biệt là cua, tôm và các loại thực phẩm lạnh khác chính là khắc tinh của tính ấm có trong táo đỏ.

Y học cổ truyền Á Đông nhấn mạnh tính tương hợp của tự nhiên và hương vị của thực phẩm. Nếu táo đỏ ăn cùng hải sản, không chỉ làm giảm tác dụng bổ dưỡng của táo đỏ mà còn có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng và tiêu chảy. Việc kết hợp thực phẩm hợp lý và tránh ăn những thực phẩm có đặc tính đối lập với nhau là những nguyên tắc quan trọng để duy trì sức khỏe tốt.

Gan động vật và táo đỏ: cuộc chiến giành vitamin

Gan động vật là thực phẩm bổ máu được nhiều người ưa chuộng, giàu vitamin A, D và sắt. Tuy nhiên, táo đỏ cũng rất giàu vitamin C. Khi hai loại thực phẩm này gặp nhau, một "cuộc chiến" tranh giành vitamin sẽ diễn ra một cách âm thầm.

Thực tế, khi vitamin C gặp các ion kim loại như đồng và sắt, nó dễ bị oxy hóa, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Gan động vật thường chứa nhiều đồng hơn. Do đó, nếu bạn có ý định bổ sung vitamin C bằng cách ăn táo đỏ thì hãy cố gắng tránh ăn gan động vật trong cùng ngày để tránh ảnh hưởng đến tác dụng bổ dưỡng của táo đỏ và hấp thụ tối đa lượng vitamin có trong thực phẩm.

Trà đặc và táo đỏ: cuộc chiến giữa axit tannic và dinh dưỡng

Trà đậm, đặc biệt là trà xanh và trà ô long, có chứa hàm lượng axit tannic cao. Axit tannic có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng như protein và sắt của cơ thể. Táo đỏ, đặc biệt là táo đỏ tươi, rất giàu protein và sắt, có tác dụng bổ máu, nuôi dưỡng da rất tốt.

Nếu ăn táo đỏ cùng với trà đặc, axit tannic sẽ phản ứng với các chất dinh dưỡng trong táo đỏ tạo thành chất kết tủa mà cơ thể con người không dễ hấp thụ, làm giảm giá trị dinh dưỡng của táo đỏ. Do đó, nếu muốn nhâm nhi trà cùng táo đỏ, hãy chọn một tách trà nhạt thay vì nước trà đậm đặc.

Ăn táo đỏ đúng cách giúp hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn

Trước hết, táo đỏ ngon nhất khi ăn cùng các nguyên liệu có tính ấm hoặc trung tính như kỷ tử, nhãn… không chỉ tăng cường tác dụng bổ dưỡng mà còn giúp hài hòa hương vị.

Thứ hai, hãy lựa chọn lượng tiêu thụ theo thể trạng cá nhân. Người có thể trạng nóng có thể ăn một lượng vừa phải để tránh bị đau họng, nhiệt miệng, nóng trong người; người có thể trạng lạnh có thể ăn nhiều hơn để làm ấm cơ thể.

Cuối cùng, chú ý đến thời điểm sử dụng. Táo đỏ tốt nhất nên dùng vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Ăn vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.