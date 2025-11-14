Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

‘Táo giao thông’ phóng xe không mũ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt hàng loạt lỗi

14-11-2025 - 10:35 AM | Xã hội

Ngày 14/11, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt một đối tượng mặc trang phục giống “Táo giao thông” đi xe mô tô với nhiều lỗi vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, tại Quốc lộ 38, đoạn qua phường Ninh Xá (tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Duy A (SN 2007) điều khiển xe mô tô biển số 37G1-954.xx trong trang phục giống “ Táo giao thông ” không mũ bảo hiểm, chở người trên xe không mũ bảo hiểm, không gắn gương chiếu hậu và không giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản xử lý hàng loạt lỗi đối với Nguyễn Duy A, đồng thời xử phạt cả chủ xe vì để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

‘Táo giao thông’ phóng xe không mũ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt hàng loạt lỗi- Ảnh 1.

Nguyễn Duy A (SN 2007) bị lập biên bản xử phạt nhiều lỗi.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, đường phố không phải sân khấu để thể hiện. Tuổi trẻ có thể thích “bay”, nhưng hãy “bay” bằng tri thức và văn minh giao thông, đừng “cất cánh” bằng chiếc mô tô không mũ bảo hiểm.

Theo Nguyễn Thắng

VTV

