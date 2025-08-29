Tạo ra đoạn prompt dài 100 trang, hãng kiểm toán KPMG tăng hiệu suất làm việc gấp 10 lần

Trong một thế giới mà nhiều công ty vẫn đang loay hoay tìm cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo, KPMG Australia đã chứng minh rằng với một đoạn prompt dài tới 100 trang giấy, họ có thể biến đổi hoàn toàn cách thức làm việc của mình mà không cần phải sa thải bất kỳ nhân viên nào.

Cuộc cách mạng này bắt đầu vào cuối năm 2022 khi ChatGPT ra đời. John Munnelly, Giám đốc Số hóa của KPMG, nhanh chóng nhận ra đây là công cụ mà công ty tư vấn của ông không thể phớt lờ. Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu đã mang lại kết quả khiến ông hoảng sợ. Trong một lần thử nghiệm, hệ thống đã phát hiện ra một tài liệu trên máy chủ của KPMG chứa hàng nghìn số thẻ tín dụng của nhân viên.

Hoảng sợ vì nhân viên dùng AI trong công việc

Sự việc này đã khiến Munnelly phải thừa nhận rằng điều đó "hoàn toàn làm ông sợ hãi". Do đó, KPMG đã ngừng các thử nghiệm và chặn ChatGPT trong khi họ đánh giá những rủi ro mà AI có thể mang lại.

KPMG đang đàm phán giấy phép với Microsoft, được quyền truy cập công cụ OpenAI. Thay vì để các chi nhánh toàn cầu làm việc riêng rẽ, KPMG tạo ra "KPMG Workbench" - một nền tảng chung sử dụng các mô hình AI từ cả OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic và Meta.

Quá trình xây dựng TaxBot bắt đầu bằng việc tìm kiếm các tư vấn thuế được viết bởi các đối tác của công ty. Munnelly cho biết những tư vấn này được "lưu trữ khắp nơi", thường là trên laptop của các đối tác thuế. KPMG đã tìm được nhiều nhất có thể trong số các tư vấn đó và đưa chúng vào mô hình RAG cùng với bộ luật thuế của Australia để tạo ra một Agent có thể tạo ra tư vấn thuế.

Một đoạn prompt dài 100 trang

Kết quả đạt được khiến Munnelly vô cùng ấn tượng. Ông cho biết TaxBot "rất hiệu quả" và có thể làm những gì mà nhóm của họ thường làm trong khoảng hai tuần chỉ trong một ngày. Hệ thống sẽ xem xét các tài liệu và luật pháp của họ để tạo ra một tài liệu 25 trang cho khách hàng như một bản thảo đầu tiên.

Ông Munnelly, Giám đốc Số hóa của KPMG Úc

Tốc độ này có ý nghĩa quan trọng trong ngành tư vấn thuế. Munnelly giải thích rằng nếu họ có một khách hàng sắp thực hiện một vụ sáp nhập và họ muốn hiểu các tác động thuế, việc có được kiến thức đó trong một ngày quan trọng hơn nhiều so với việc có được nó sau hai tuần. Đây chính là điều đang thực sự thay đổi hoạt động kinh doanh và cách làm việc của họ.

Để tạo ra TaxBot, KPMG đã viết một đoạn prompt dài 100 trang và đưa nó vào Workbench. Khi được hỏi về chi tiết của đoạn prompt này, Munnelly tiết lộ rằng một nhóm đông đảo đã làm việc trong nhiều tháng để hoàn thành nó. Agent kết quả yêu cầu bốn hoặc năm thông tin đầu vào trước khi bắt đầu làm việc về tư vấn thuế, sau đó sẽ hỏi ý kiến con người trước khi tạo ra tài liệu.

Điều quan trọng là chỉ các agent thuế mới có thể sử dụng công cụ này, vì đầu ra của nó không phù hợp cho những người không có chuyên môn sâu về thuế. Điều này đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các tư vấn được tạo ra.

Giám đốc Số hóa cho biết KPMG đã triển khai các agent thực hiện công việc gây khó chịu và tốn thời gian mà mọi người muốn tránh, và các cuộc khảo sát nhân viên cho thấy sự hài lòng của nhân viên đã tăng lên khi AI giải phóng họ để dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ thách thức, khiến họ đánh giá công ty là sáng tạo hơn.

Ông chia sẻ rằng nhân viên "đơn giản là không muốn làm những công việc nhàm chán" mà họ "muốn ra ngoài và giúp khách hàng với những vấn đề phức tạp". Đây chính là lý do tại sao việc ứng dụng AI không chỉ không dẫn đến việc sa thải nhân viên mà còn làm tăng sự hài lòng của họ trong công việc.

Các agent cũng đã tạo ra nguồn doanh thu mới, vì khách hàng đã yêu cầu mua chúng. Munnelly thừa nhận rằng họ có "các nguồn doanh thu bổ sung mà họ không mong đợi", đồng thời nói thêm rằng KPMG thấy được lợi ích về thời gian, chất lượng và doanh thu từ việc sử dụng AI.

Mặc dù ông thừa nhận rằng khó có thể đo lường được lợi ích của việc sử dụng AI tại công ty, nhưng ông không đề cập đến việc mất việc làm và gợi ý rằng KPMG sẽ nhiệt tình khám phá những cách thức mới để sử dụng AI. Câu chuyện thành công của KPMG cho thấy rằng với cách tiếp cận đúng đắn, AI có thể trở thành người bạn đồng hành mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc mà không cần phải hy sinh việc làm của con người.