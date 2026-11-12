Tập đoàn Bảo Việt sắp chi hơn 600 tỷ đồng trả cổ tức

Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Cụ thể, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,09%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 809 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/11/2026.

Ảnh minh họa: BVH

Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Bảo Việt sẽ phải chi khoảng hơn 600,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày bắt đầu thực hiện chi trả là 28/12/2025.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 30/9/2026, ông Nguyễn Thừa Nhật- Quyền Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt đang sở hữu hơn 133,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18%), dự kiến nhận về hơn 108 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, CTCP Chứng khoán Bảo Việt sở hữu gần 108,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%) cũng sẽ nhận về gần 87,7 tỷ đồng cổ tức từ Tập đoàn Bảo Việt.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 9.856,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thuần hơn 9.590 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 266 tỷ đồng, tăng 32,9%.

Ngoài ra, trong kỳ Tập đoàn Bảo Việt còn mang về gần 4.668,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 834,8 tỷ đồng, tăng 6,2% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Bảo Việt mang về gần 30.379,5 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.697,7 tỷ đồng, tăng 23,9%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 305.991,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 278.678 tỷ đồng, tăng 4,6%.