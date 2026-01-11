Tập đoàn BRG khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 10/1/2026, Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương tại tỉnh Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Nằm trong tổ hợp sân golf 36 hố tiêu chuẩn thi đấu quốc tế Legend Valley Country Club và khách sạn 200 phòng Legend Valley Hotel, BRIGHTPARK là mảnh ghép rực rỡ nâng tầm trải nghiệm cho du khách.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Anh Chức - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: “Việc Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương góp phần quan trọng vào phát triển du lịch - kinh tế xã hội bền vững của tỉnh”.

Đồng thời, ông cũng đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản của Tổ hợp Sân Gôn 36 hố Legend Valley Country Club, Khách sạn Legend Valley Hotel và Công viên Giải trí BRIGHTPARK.

Khai trương Công viên Giải trí Bright Park sẽ thúc đẩy thêm các dịch vụ, thương mại, gia tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh khi thời gian lưu trú của du khách dài hơn, mức chi tiêu nhiều hơn, đồng thời tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương trong bối cảnh du lịch Ninh Bình đang tăng trưởng mạnh, với lượng du khách năm 2025 đạt mức cao nhất lịch sử. Hướng tới mục tiêu đón 30 triệu lượt khách vào năm 2030, tỉnh Ninh Bình đặt ra yêu cầu cấp thiết về các mô hình vui chơi giải trí hiện đại, đa dạng và vận hành quanh năm, vai trò mà BRIGHTPARK sẽ góp phần thực hiện.

Tổ hợp công viên giải trí Bright Park cùng sân gôn Legend Valley Country Club và khách sạn Legend Valley Hotel kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn thường xuyên của du khách trong nước và quốc tế, kết hợp hài hòa các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, tạo nên một thủ phủ văn hoá, du lịch và nghỉ dưỡng với nhiều sản phẩm trải nghiệm đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.



