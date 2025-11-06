Tập đoàn Công nghệ CMC huy động thành công 1.250 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (MCK: CMG, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 30/10/2025, Tập đoàn Công nghệ CMC đã phát hành thành công 12.500 trái phiếu mã CMG12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.250 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/10/2035.

Theo thông tin ghi nhận trên HNX, trái phiếu có lãi suất 5,5%/năm và là lô trái phiếu đầu tiên được Tập đoàn Công nghệ CMC phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại. Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm,... không được công bố.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV, chỉ trước thời điểm phát hành lô trái phiếu trên chỉ vài ngày (ngày 27/10/2025), Tập đoàn Công nghệ CMC đã sử dụng các tài sản gồm phần vốn góp hơn 148,5 tỷ đồng trong vốn điều lệ của Công ty TNHH CMC Global và tất cả phần lợi nhuận có thể rút ra từ phần vốn góp cùng mọi lợi ích, khoản tiền thu được từ việc bán phần vốn góp này; toàn bộ số dư trong tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Hà Nội (tại từng thời điểm, kể cả toàn bộ các lợi ích khác trị giá được bằng tiền của Tập đoàn Công nghệ CMC gắn liền với hoặc phát sinh từ các tài khoản và bất kỳ số dư có nào được gửi vào tài khoản), làm tài sản đảm bảo tại CGIF- quỹ tín dụng của ADB.

Ảnh minh họa

Trước đó, Tập đoàn Công nghệ CMC đã công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành lô trái phiếu nêu trên để triển khai dự án CMC Starlake.

Theo tìm hiểu, dự án CMC Starlake có tên đầy đủ là Tổ hợp không gian sáng tạo CMC (CMC Creative Space - CCS Hà Nội), được xây dựng trên khu đất rộng hơn 11.000 m2, gồm 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 90.000 m2; tổng mức đầu tư 300 triệu USD (khoảng 7.800 tỷ đồng).

Về Tập đoàn Công nghệ CMC, doanh nghiệp được thành lập năm 2007, trụ sở chính đặt tại CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp phần mềm và nội dung,...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 (từ ngày 1/6/2025 đến ngày 30/9/2025), Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.420 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 49,3%.

Lũy kế từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/9/2025, Tập đoàn Công nghệ CMC mang về doanh thu thuần hơn 4.630 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 2 quý đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 229,5 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 12,7% so với thời điểm ngày 30/3/2025, lên mức hơn 8.654 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.788 tỷ đồng, tăng 19,7%.