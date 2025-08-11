Tập đoàn Danh Khôi nợ thuế khủng, thoát lỗ nửa đầu năm trước khi chính thức đổi tên

Nợ thuế khủng, thoát lỗ nhờ hoàn nhập chi phí

Theo Thông báo số 1127/TB-TCS1 ngày 25/7, Thuế cơ sở 1 TP.HCM công khai thông tin 679 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách khác tính đến ngày 30/6, với tổng số tiền 2.126 tỷ đồng.

Trong danh sách này có tên Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã: NRC, sàn HNX) nợ thuế 125,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cùng họ là Công ty cổ phần Danh Khôi miền Nam nợ thuế hơn 25 tỷ đồng.

Tập đoàn Danh Khôi nợ thuế khủng trong bối cảnh tiếp tục kinh doanh bết bát. Trong quý II/2025, Danh Khôi mang về hơn 4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn 3,8 tỷ đồng, giảm khoảng 600 triệu đồng so với cùng kỳ.



Đáng chú ý, kỳ này NRC được hoàn nhập hơn 22 tỷ đồng chi phí quả lý doanh nghiệp, chủ yếu là chi phí dự phòng. Nhờ đó, Danh Khôi có lãi sau thuế hơn 4,1 tỷ đồng trong quý II/2025, thấp hơn 300 triệu đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Danh Khôi mang về hơn 11 tỷ đồng doanh thu thuần, cao hơn 8,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng vẫn không đủ để trang trải các loại chi phí. Cũng nhờ hưởng lợi từ hoàn nhập chi phí dự phòng nên lợi nhuận trước thuế đạt 8,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bán niên là 4,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 10 tỷ đồng.

NRC đặt mục tiêu năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt 959 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Như vậy, Danh Khôi mới hoàn thành 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của NRC giảm 34 tỷ đồng về còn 1.895 tỷ đồng. Trong đó, công ty chỉ có chưa đầy 400 triệu đồng tiền mặt; hàng tồn kho hơn 10 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn 411 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết là Công ty cổ phần Danh Khôi TK hơn 105 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn 246 tỷ đồng trong đó có 160 tỷ đồng trái phiếu; vay nợ dài hạn hơn 45 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Danh Khôi tăng mức thù lao chi trả cho dàn lãnh đạo. Theo đó, Chủ tịch Lê Thống Nhất có thu nhập 651,8 triệu đồng/6 tháng, tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của NRC

Ông Nguyễn Huy Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc có thu nhập gần 662 triệu đồng/6 tháng, tăng gần 100 triệu đồng so với cùng kỳ.

Đổi tên và mở rộng lĩnh vực kinh doanh

Trong diễn biến khác, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Danh Khôi diễn ra ngày 24/6 đã thông qua việc thay đổi tên Công ty từ "CTCP Tập đoàn Danh Khôi" thành "CTCP Tập đoàn NRC" với tên viết tắt là NRC Corp.

Ban lãnh đạo cho rằng "Danh Khôi" là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, Công ty đang có định hướng đa ngành nên cần một thương hiệu mới.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 31/7/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp).

Ngoài đổi tên, NRC định hướng phát triển thông qua tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mới như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe.

Việc chọn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới được NRC giải thích là vì đánh giá cao tiềm năng và khả năng mở rộng trên cơ sở phát huy lợi thế tiện ích tại các dự án do Công ty đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Ban lãnh đạo Danh Khôi tự tin trong nửa cuối năm sẽ có doanh thu từ 2 ngành mới là dược - vật tư y tế và lương thực - nông nghiệp công nghệ cao.