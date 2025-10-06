Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Đạt Phương trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

06-10-2025 - 09:39 AM | Thị trường chứng khoán

Tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, Tập đoàn Đạt Phương sẽ trình cổ đông phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và nâng cao năng lực tài chính đầu tư các dự án của công ty.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2025 tới đây.

Theo đó, Tập đoàn Đạt Phương sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và có khả năng đóng góp cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Giá chào bán không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của một cổ phần của công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất đã được công bố theo quy định trước thời điểm Hội đồng quản trị công ty thông qua nghị quyết triển khai Phương án chào bán.

Mục đích chào bán là để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của công ty.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến triển khai chào bán cổ phiếu là trong năm 2025 hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu đợt chào bán được thông qua, vốn điều lệ của Tập đoàn Đạt Phương sẽ tăng từ gần 1.008 tỷ đồng lên gần 1.185,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại đại hội, Tập đoàn Đạt Phương cũng sẽ báo cáo các cổ đông về định hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp cho biết hồi tháng 6/2025 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã có quyết định phục hồi lại Chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (dự án Bình Dương) và giao cho Tập đoàn Đạt Phương tiếp tục làm chủ đầu tư.

Được biết, dự án có diện tích sử dụng đất lên đến 178,1 ha; địa điểm thực hiện tại xã Thăng An, TP.Đà Nẵng; tổng vốn đầu tư dự án là 3.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến mang lại doanh thu cho Tập đoàn Đạt Phương vào các năm 2027 - 2029 và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của tập đoàn trong giai đoạn này.

