Tập đoàn ‘đồ cổ’ giàu gấp 10 lần Apple, Nvidia: Vốn hóa chạm mốc 1 nghìn tỷ USD không ai biết, hiện nắm lượng tiền mặt khổng lồ hơn 300 tỷ USD

Nhìn danh sách 10 công ty giá trị nhất giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, dễ dàng bắt gặp những cái tên đã làm nên lịch sử: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet… và Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway được ví như “đồ cổ” giữa một thế giới công nghệ hiện đại. Trang web không thay đổi đáng kể kể từ khoảng năm 1998, trong khi Giám đốc điều hành đã 94 tuổi. Vốn hóa thị trường đã tăng vọt lên trên 1 nghìn tỷ USD cách đây vài tháng mà không ai biết, hiện chỉ sau Tesla và trên Taiwan Semiconductor một bậc.

“Chúng tôi không có uỷ ban nào ở Berkshire. Chúng tôi không có bộ phận quan hệ công chúng. Chúng tôi không có mảng quan hệ nhà đầu tư. Chúng tôi không có tổ pháp lý. Chúng tôi không theo đuổi bất cứ thứ gì mà người khác làm chỉ vì hình thức”, vị CEO 94 tuổi nói.

Càng đi sâu tìm hiểu Berkshire, càng thấy công ty này thực sự ở đẳng cấp khác: không phải công ty công nghệ nhưng vốn hóa thị trường lại vượt trội hơn hẳn so với tất cả các doanh nghiệp phi công nghệ khác. Cổ phiếu hơn hẳn Apple, Microsoft và Alphabet; thậm chí đánh bại chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ, S&P, Dow Jones và Russell 2000.

Vốn hóa thị trường không phải cách Warren Buffett ưa thích nhằm đánh giá một công ty. Với ông, giá trị tài sản ròng được tính theo các nguyên tắc kế toán GAAP mới là mấu chốt. Hiện giá trị tài sản ròng của Apple là 57 tỷ USD. Nvidia là 66 tỷ USD và Berkshire là 663 tỷ USD, tức ‘giàu’ gấp 10 lần.

“Berkshire hiện có giá trị tài sản ròng GAAP lớn nhất từ trước đến nay do bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào ghi nhận”, Warren Buffett nói.

Các chuyên gia cho rằng Berkshire trông giống một doanh nghiệp công nghệ nhiều hơn vẻ bề ngoài bởi sở hữu rất nhiều cổ phiếu Apple. Tuy nhiên, lập luận này không đúng. Berkshire sở hữu một số công ty bảo hiểm (GEICO là công ty nổi tiếng nhất) và đầu tư tiền bảo hiểm của khách hàng vào các danh mục đầu tư cổ phiếu lớn. Họ đã bán tháo một lượng lớn cổ phiếu Apple trong suốt 1 năm qua và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

“Ông ấy là một người độc nhất vô nhị. Về cơ bản, ông ấy đã xây dựng một đế chế đầu tư dựa trên sức mạnh khối óc của chính mình trong suốt hơn 60 năm qua. Ông ấy đã đưa Berkshire trở thành một tập đoàn đầu tư thành công nhất trong lịch sử thế giới. Ông ấy làm được điều đó nhưng không đánh mất bản ngã, mà ngược lại theo cách giản dị, bình dân”, tác giả Rubenstein viết trong cuốn “How to Invest: Masters on the Craft”. “Với Buffett, việc đầu tư được tập trung phát triển như một kỹ năng. Ông ấy là một nhà đầu tư thuần túy và đã biến đầu tư trở thành một công việc sinh ra dành cho mình”.

Điều này đưa chúng ta đến với bí mật kéo dài hàng thập kỷ về hiệu suất ngoạn mục của Berkshire. Buffett là một CEO cực kỳ độc lập và thông minh.

“Berkshire hiện là một tập đoàn đang phát triển mạnh mẽ, liên tục cố gắng phát triển hơn nữa…. Nếu hình thức tập đoàn được sử dụng một cách khôn ngoan, đây sẽ là cấu trúc lý tưởng để tối đa hóa đà tăng trưởng vốn dài hạn”, ông Buffett nói.

Các CEO thường không xem nhẹ cổ phiếu công ty mình, song trong nhiều năm qua, Buffett lại cho rằng cổ phiếu Berkshire đang bị định giá cao quá mức. Ông đã đưa ra lời cảnh báo về những rắc rối tiềm ẩn phía trước, đồng thời thừa nhận hiện hiếm có công ty nào có khả năng thực sự thay đổi Berkshire nếu bị mua lại.

“Về cơ bản, không có ứng cử viên nào là lựa chọn có ý nghĩa”, ông nói.

Buffett, bằng một cách nào đó, đã gia nhập bữa tiệc của giới hoàng gia công nghệ. Tin được không, vị CEO này đã 94 tuổi và được coi là huyền thoại đầu tư, là hình mẫu lý tưởng cho những ai muốn tích lũy tài sản và đi theo lối rót vốn giá trị.

“Quy tắc số một là không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số hai là không bao giờ quên quy tắc số một”, nhà hiền triết xứ Omaha nói. “Bằng cách không mắc sai lầm, giờ đây ở tuổi 94 tôi vẫn còn khoản tiết kiệm khổng lồ và có thể chuyển cho những người không may mắn ngay từ khi sinh ra”.

Được biết, Berkshire Hathaway hiện đang nắm giữ số tiền mặt kỷ lục sau khi bán bớt cổ phần của Apple và Bank of America trong quý III. Theo báo cáo tài chính công bố ngày 2/11, lượng tiền đó lên tới kỷ lục 325,2 tỷ USD.

Buffett không bao giờ đưa ra các dự báo về thị trường hay khuyên nhà đầu tư nên mua/bán cổ phiếu, song những động thái gần đây được một số nhà đầu tư xem là tín hiệu cảnh báo. Họ cho rằng ông đã nhận thấy điều gì đó không ổn về kinh tế và mức định giá cổ phiếu trên thị trường, vậy nên mới quyết định bán tháo nhiều đến vậy.

Không giống như các công ty khác trong “câu lạc bộ vốn hóa” nghìn tỷ USD - gồm Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta - Berkshire được biết đến với tư cách một doanh nghiệp tập trung vào “nền kinh tế cũ”. Trong “đế chế” đa lĩnh vực này có những công ty con như đường sắt BNSF Railway, bảo hiểm Geico Insurance và nhà sản xuất các sản phẩm sữa Dairy Queen. Cổ phần lớn trong hãng công nghệ Apple là một động lực đưa Berkshire đạt tới mốc vốn hóa hiện nay.

“Berkshire đã đạt được thành tựu ngày hôm nay thông qua cấu trúc công ty đa lĩnh vực (conglomerate) - một mô hình bị xem là cũ kỹ - vì trong những thập kỷ qua, các công ty lớn đều đã dịch chuyển theo hướng chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực cụ thể”, nhà phân tích Andrew Kligerman của TD Cowen nhận định.

