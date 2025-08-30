Tập đoàn gần 180 năm tuổi khánh thành "siêu nhà máy" 90 triệu USD, lớn nhất châu Á tại Huế

Khánh thành nhà máy 90 triệu USD tại Huế

Tập đoàn Carlsberg Việt Nam vừa khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài (Khu công nghiệp Phú Bài, Huế). Với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD , dự án mở rộng đã nâng công suất nhà máy lên thêm 50%, đưa Phú Bài trở thành nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á , đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu toàn Tập đoàn về hiệu suất vận hành.

Theo lãnh đạo Carlsberg Việt Nam, dự án được trang bị công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội với hiệu suất cao hơn và giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường.

Những điểm nổi trội của nhà máy phải kể đến một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất tại Việt Nam. Dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng

Hệ thống xe nâng điện ứng dụng công nghệ AI giúp tăng cường an toàn tại các khu vực lưu thông cao. Bảng điều khiển dữ liệu thời gian thực giúp tối ưu hiệu suất dây chuyền, đảm bảo chất lượng ổn định và độ chính xác trong vận hành.

Nhà máy bia Phú Bài cũng được tái thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg với hệ thống phân khu dành riêng cho người đi bộ, khu vực đóng gói được thông gió và làm mát cục bộ, nhà ăn được nâng cấp hiện đại cùng hệ thống quản lý đồng phục cải tiến.

Nhà máy vận hành bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận quốc tế I-REC (International Renewable Energy Certificate) kết hợp với năng lượng sinh khối, và toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến.

Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á và thuộc nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Đến năm 2026, Carlsberg Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg, tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và đổi mới bao bì bền vững.

Carlsberg được thành lập năm 1847. Doanh nghiệp gần 180 năm tuổi này là một trong những tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993. Đến nay, Carlsberg Việt Nam đã trở thành một trong những công ty bia hàng đầu cả nước, cung cấp việc làm cho hơn 3.800 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Việt Nam tiêu thụ bia đứng đầu Đông Nam Á

Mức tiêu thụ bia tại Việt Nam hiện đang ở mức cao. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình mỗi người Việt từ 15 tuổi trở lên tiêu thụ hơn 8,3 lít cồn nguyên chất mỗi năm, cao gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở nam giới tại Việt Nam lên tới 77%, thuộc hàng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, cả nước tiêu thụ khoảng 4,4 tỷ lít bia trong năm 2024.

Theo Kirin Holding, Việt Nam đứng thứ 7 toàn cầu và đứng thứ 2 tại Châu Á về sản lượng tiêu thụ bia (2023) chiếm 2,4% tổng tiêu thụ bia toàn cầu.

Số liệu được Euromonitor cập nhật đến 2023, khoảng 63% sản lượng bia tiêu thụ qua kênh siêu thị – cửa hàng tiện lợi, và 37% qua nhà hàng, quán ăn. Thị trường bia Việt Nam do 4 công ty lớn gồm Heineken, Sabeco, Carlsberg và Habeco chiếm hơn 90% thị phần.

Bia được phân chia theo phân khúc giá gồm phổ thông, trung cấp và cao cấp. Trong đó, phân khúc trung cấp và cao cấp chủ yếu là bia chai, bia lon, còn bia hơi thuộc phân khúc phổ thông. Tiêu dùng bia tại Việt Nam đang dịch chuyển rõ rệt từ phân khúc phổ thông sang phân khúc trung cấp và cận cao cấp.

"Triển vọng dài hạn của thị trường bia tại Việt Nam tiếp tục được đánh giá khả quan nhờ vào mức thu nhập bình quân đầu người ngày càng cải thiện và quy mô dân số lớn trong độ tuổi tiêu thụ rượu, bia.

Mặc dù, thị trường vẫn đang trong quá trình thích nghi với các quy định nghiêm ngặt hơn về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và đà phục hồi tiêu dùng bia còn tương đối chậm. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ bia tại Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 5% trong giai đoạn 2025 – 2030, nhờ nền tảng nhu cầu tiêu dùng nội địa vững chắc", Công ty Chứng khoán Mirae Asset nhận định.