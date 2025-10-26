Tập đoàn Geleximco trúng đấu giá hơn 38,5 triệu cổ phần của Viettronics

Cụ thể, hơn 38,5 triệu cổ phần Viettronics (tương ứng gần 88% vốn điều lệ) được chào bán với mức khởi điểm hơn 964 tỷ đồng, tương đương khoảng 25.000 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá được thực hiện với 4 nhà đầu tư (2 tổ chức trong nước và 2 cá nhân trong nước) tham gia với tính cạnh tranh cao. Đây là phiên đấu giá lần thứ 3 được tổ chức sau 2 phiên đấu giá không thành công trước đó.

Đại diện Tập đoàn Geleximco cho biết, việc tham gia phiên đấu giá cổ phần của Công ty Viettronics nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ chip bán dẫn của Tập đoàn. Việc đấu giá thành công cổ phần của Viettronics sẽ là dấu mốc quan trọng để góp phần thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển bền vững và chiến lược công nghệ cao mà Tập đoàn đang theo đuổi, góp phần triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Những năm qua, Geleximco luôn hướng đến mô hình phát triển bền vững, trong đó coi công nghệ là then chốt, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá. "Để triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 bằng những hành động thiết thực, chúng tôi quyết định đầu tư vào Viettronics vừa để vực dậy một doanh nghiệp có bề dày trong lĩnh vực điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, viễn thông, công nghệ thông tin, giải pháp hệ thống, phần mềm; vừa để thực hiện Chiến lược phát triển tập trung vào sản xuất công nghiệp, công nghệ cao mà chúng tôi đang theo đuổi ", đại diện Tập đoàn Geleximco chia sẻ.

Tổng công ty Viettronics tiền thân là Phòng nghiên cứu Điện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công thương), được thành lập vào tháng 10/1970. Những năm gần đây, do xu hướng tiêu dùng toàn cầu thay đổi cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu lớn trên thế giới, Viettronics gặp nhiều khó khăn và liên tục thua lỗ trong nhiều năm. Do vậy, việc đấu giá thành công được nhìn nhận như một cơ hội lớn giúp doanh nghiệp này tái cơ cấu mạnh mẽ để trở lại thị trường trong một diện mạo mới.