Tập đoàn Hoa Sen cứu trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ xuyên đêm

Theo Tập đoàn Hoa Sen, nhân sự của Hệ thống Hoa Sen Home và Nhựa Hoa Sen trực thuộc Tập đoàn tại địa phương nhanh chóng triển khai phối hợp với lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn, đưa hàng cứu trợ đến tận tay bà con ở những vùng bị nước lũ chia cắt.

Nhân sự của Hoa Sen Home và Nhựa Hoa Sen cùng CSGT địa phương tại Gia Lai, đã trực tiếp chuyển từng phần quà đến tay người dân tại các khu vực tâm lũ.

Những ngày qua, mưa lũ liên tiếp tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã khiến hàng chục nghìn hộ dân rơi vào cảnh ngập sâu, cô lập. Hình ảnh những mái nhà chìm nửa thân trong nước, tiếng kêu cứu giữa đêm và những câu chuyện mất mát được truyền thông ghi nhận từng giờ… Nhiều đoàn cứu trợ khẩn cấp đã lập tức lên đường, mang theo sự sẻ chia và hy vọng đến với đồng bào vùng lũ.

Những đoàn xe cứu trợ đã lần lượt tiếp cận các khu vực đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, Tập đoàn Hoa Sen đã gấp rút triển khai vận chuyển lương thực như mì gói, cháo gói, bánh ngọt, lương khô, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cập nhật từ hiện trường, Tập đoàn Hoa Sen đã nhanh chóng huy động nguồn lực, bố trí nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ lên đường, chia lực lượng nhân sự hỗ trợ đi theo nhiều hướng, ưu tiên tiếp cận các điểm còn ngập sâu, giao thông cách trở, để hỗ trợ kịp thời đến với bà con đang gồng mình trong mưa lũ.

Lực lượng CSGT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ đoàn của Tập đoàn Hoa Sen tiếp cận từng điểm ngập để trao quà cứu trợ đến bà con gặp khó khăn.

Ngay trong đêm 21/11/2025 những chuyến xe đầu tiên đã có mặt tại cả ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Tại đây, lực lượng nhân sự tại chỗ của Hệ thống Hoa Sen Home và Nhựa Hoa Sen nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương phân bổ từng thùng hàng đến các khu vực để kịp thời đưa lương thực, nhu yếu phẩm vào các cụm dân cư bị cô lập.

Với mong muốn góp phần san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, Tập đoàn Hoa Sen hy vọng số lương thực và nước uống được đưa đến sẽ giúp bà con ổn định tạm thời trong giai đoạn chờ đợt lũ rút.

Các hoạt động hỗ trợ tiếp theo cũng đang được tiếp tục triển khai nhằm kịp thời tiếp sức cho bà con miền Trung vượt qua những ngày đầy thử thách này.

Giữa những khó khăn khi tiếp cận các khu vực ngập sâu, đội ngũ luôn động viên nhau và nỗ lực hết mình để hoàn thành công tác hỗ trợ.