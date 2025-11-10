Tập đoàn Lộc Trời muốn vay công ty con 250 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (MCK: LTG, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua giao dịch giữa công ty với người liên quan.

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời dự kiến vay CTCP Nông sản Lộc Trời với hạn mức 200 tỷ đồng và CTCP Giống cây trồng Lộc Trời hạn mức 50 tỷ đồng.

Các khoản vay có thời hạn 1 năm, lãi suất 5,5%/năm. Mục đích vay nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi tiết theo từng kế ước nhận nợ.

Được biết, cả 2 doanh nghiệp nêu trên đều là công ty con do Tập đoàn Lộc Trời sở hữu 100% vốn điều lệ (tính đến ngày 31/3/2024).

Trong một diễn biến khác, trước đó Tập đoàn Lộc Trời đã có văn bản về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2025 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tập đoàn Lộc Trời cho biết do gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2025 đúng hạn.

Cụ thể, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024 và kéo dài đến nay, công ty vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

Ngoài ra, công ty đã có những thay đổi lớn trong mô hình kinh doanh. Cụ thể, ngành vật tư nông nghiệp, một ngành lớn và quan trọng của công ty, đã thay đổi phương thức bán hàng thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối, chủ động bán hàng tới hệ thống đại lý trực tiếp, xây dựng các chính sách bán hàng tối ưu,... để nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Với sự thay đổi này, công ty cần tập trung thời gian và nhân sự để xử lý nhiều vấn đề liên quan.

Vì nhiều lý do nên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 bị hoãn nhiều lần, đến ngày 23/8/2025 mới được tổ chức. Tại Đại hội, tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 vừa được thông qua. Do đó, công ty cũng chưa đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Vì vậy, Tập đoàn Lộc Trời đề nghị UBCKNN và HNX xem xét, chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Đồng thời, công ty cam kết thực hiện công bố thông tin về việc gia hạn này và công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý III/2025 ngay sau khi hoàn thành.



