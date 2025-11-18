Tập đoàn logistics hàng đầu thế giới mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P. Moller Maersk và Chủ tịch Tập đoàn Hateco Trần Văn Kỳ

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Maersk đối với định hướng phát triển hệ sinh thái logistics tại Việt Nam của Hateco đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Maersk đánh giá cao về sự thành công vượt bậc của dự án Bến số 5, số 6 cảng biển Lạch Huyện, Hải Phòng do Hateco làm chủ đầu tư.

Ông Vincent Clerc bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước tốc độ triển khai, quy mô hạ tầng và tầm nhìn quy hoạch hiện đại của dự án, nhấn mạnh Lạch Huyện đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới cảng biển quốc tế. Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là cảng biển mang tiêu chuẩn toàn cầu, không chỉ về hạ tầng bến bãi, công nghệ quản lý mà còn ở khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Dự án đi vào hoạt động sớm hơn tiến độ, năng suất vượt kế hoạch, vận hành hiệu quả, thể hiện sự đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực thông quan của khu vực Hải Phòng, gia tăng sức cạnh tranh logistics quốc gia, thu hút các tuyến tàu quốc tế, tạo niềm tin mạnh mẽ đối với các hãng tàu toàn cầu, trong đó Maersk là một trong những đối tác trọng tâm.

Hai bên cũng thảo luận sâu hơn về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch cùng nghiên cứu và thúc đẩy đầu tư vào các dự án hạ tầng logistics tại các khu vực chiến lược của Việt Nam.

Trước đó, năm 2024, Chủ tịch Tập đoàn Maersk - Robert Maersk Uggla đã đến thăm và làm việc tại Hateco

Sự hiện diện của Chủ tịch Maersk Robert Maersk Uggla năm 2024 và tiếp đó là Tổng Giám đốc Maersk Vincent Clerc năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định Hateco là đối tác quan trọng của tập đoàn vận tải biển hàng đầu thế giới này trong chiến lược mở rộng phát triển hạ tầng logistics tại Việt Nam.

A.P. Moller Maersk là một Tập đoàn cung cấp dịch vụ logistics tích hợp lớn nhất đến từ Đan Mạch, có lịch sử hình thành từ năm 1904. Hoạt động trên khắp 130 quốc gia và có hơn 100.000 nhân lực, Maersk cung cấp các giải pháp kỹ thuật số tiên phong nhằm giải quyết những khó khăn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế từ điểm đầu đến điểm cuối thông qua các sáng kiến tập trung vào giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, sử dụng nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo cũng như các chương trình và giải pháp xanh như "Giao hàng sinh thái", "Hậu cần không phát thải" và "Số hóa chuỗi cung ứng toàn cầu".