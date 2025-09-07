Tập đoàn Sơn Hải bất ngờ xây trụ sở “hoành tráng” tại khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô, cách hồ Tây chỉ 500m

Toàn cảnh Khu đô thị Tây Hồ Tây (ảnh: Thảo Quyên).

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM đã thông báo về việc mời thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình Tòa tháp đôi Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub tại Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Địa điểm xây dựng tại lô đất dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây - Giai đoạn 1, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Quy mô công trình gồm: Xây dựng tòa tháp đôi, mỗi tòa cao 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng tối đa khoảng 3.000 m2. Mật độ xây dựng tối đa khoảng 40%. Đây là công trình dân dụng cấp I.

Hình thức sẽ là thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị dự thi trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo kế hoạch, thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển bắt đầu từ ngày 25/08/2025. Đơn vị sẽ tiếp nhận đơn đăng ký dự thi và cung cấp tài liệu thi tuyển trong vòng 15 ngày cho đến trước 17h00 ngày 08/09/2025

Thời gian thực hiện bài dự thi và nộp bài dự thi trong vòng 30 ngày. Hạn nộp bài dự thi trước 17h00 ngày 08/10/2025.

Vị trí Khu đô thị Tây Hồ Tây (ảnh: Thảo Quyên).

Cơ cấu giải thưởng được đánh giá khá hấp dẫn, gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 400 triệu đồng, 1 giải nhất 100 triệu đồng và 2 giải nhì, mỗi giải 50 triệu đồng. Tất cả các hồ sơ dự thi đạt điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng/bộ. Đơn vị tổ chức cũng khẳng định sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào từ các đơn vị tham gia.

Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án thiết kế tối ưu nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy hoạch, kiến trúc, công năng, kỹ thuật, văn hóa… Đồng thời, ý tưởng phải đảm bảo tính khả thi cao trong đầu tư xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Tập đoàn Sơn Hải được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nổi tiếng với các công trình chất lượng cao, tiến độ nhanh và chế độ bảo hành lên tới 10 năm.

Biệt thự tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (ảnh: Thảo Quyên).

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) được xem là “khu nhà giàu” vì có giá chung cư, biệt thự, liền kề đắt đỏ nhất Thủ đô.

Theo bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hồi cuối năm ngoái (áp dụng đến ngày 31/12/2025), Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô. Tuyến đường cao nhất ở dự án này đạt hơn 113 triệu/m2, cao gấp 3,3 lần so với bảng giá cũ.

Hiện nhiều căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Starlake đang được rao bán với giá hơn 130 triệu đồng/m2. Với phân khúc biệt thự, mức giá còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần, dao động từ 400 - 800 triệu đồng/m2.

