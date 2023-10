Tập đoàn Than - Khoáng sản đạt doanh thu 127.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngày 9/10 vừa qua, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã tổ chức hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2023.

Trong quý III năm 2023, thời tiết Việt Nam đặc biệt là khu vực tỉnh Quảng Ninh diễn biến bất thường, bão kèm mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các đơn vị khai thác than đá, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục duy trì ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2023, Tập đoàn đã sản xuất 2,75 triệu tấn than; nhập khẩu 560 nghìn tấn, tiêu thụ 3,5 triệu tấn; đồng thời sản xuất alumin quy đổi đạt 120 nghìn tấn; sản xuất Amon Nitrat đạt13 ngàn tấn.

Bên cạnh đó, TKV cũng sản xuất 5,5 nghìn tấn tinh quặng đồng; sản xuất và tiêu thụ 616 triệu kWh điện.... Tổng doanh thu trong tháng 9 của Tập đoàn đạt 13.690 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng năm 2023, Tập đoàn sản xuất 28,68 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 36,09 triệu tấn, trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 30,02 triệu tấn, bằng 78% kế hoạch, bằng 114 % so với cùng kỳ tương ứng tăng 3,6 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong 9 tháng của năm ước đạt 127.020 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 23.440 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; Lợi nhuận dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 15,8 triệu đồng/người/tháng.