Tập đoàn Trung Quốc tạo 8.000 việc làm tại Việt Nam, vừa đề nghị một việc quan trọng

Ông Wang Cheng, Giám đốc điều hành Tập đoàn TCL Technology, trình bày đề xuất tại buổi làm việc.

Sáng 15/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn TCL Technology do ông Wang Cheng, Giám đốc điều hành Tập đoàn, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn TCL Technology đã thông tin khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam. Ở Quảng Ninh, Tập đoàn TCL Technology đã triển khai đầu tư 6 dự án, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động tại KCN Đông Mai, tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD.

Với sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành của tỉnh Quảng Ninh, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, các dự án đang phát triển ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn và sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Wang Cheng, Giám đốc điều hành Tập đoàn TCL Technology, khẳng định, với những tiềm năng, lợi thế về giao thông, nguồn nhân lực, cùng môi trường đầu tư thuận lợi, Quảng Ninh luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của Tập đoàn khi tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kéo dài thời gian làm việc cho các chuyên gia nước ngoài trong các nhà máy; liên kết giữa các doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao; phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Đây đều là những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và hình thành các cụm liên kết sản xuất – công nghệ bền vững.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chúc mừng những kết quả đạt được của Tập đoàn TCL Technology tại Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng; đồng thời khẳng định những đề xuất của Tập đoàn thật sự cần thiết.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, có những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư nói chung, FDI nói riêng vào địa bàn, trong đó có hỗ trợ đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, thủ tục thông quan hàng hóa, nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng kết nối, các dịch vụ tiện ích y tế - giáo dục..., đảm bảo mọi nhà đầu tư vào tỉnh đều có sự phát triển bền vững, tạo ra giá trị gia tăng lớn cho xã hội.