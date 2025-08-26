Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc

Ngày 25/8, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình nghiên cứu các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định Quảng Ninh là địa bàn đầu tư trọng điểm, Tập đoàn mong muốn được ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các sở ngành của tỉnh.

Doanh nghiệp của ông Nghiêm Giới Hòa đề xuất với tỉnh Quảng Ninh được tìm hiểu, nghiên cứu phương án, hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu đầu tư và đặc điểm của dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT và những mô hình hợp tác đầu tư khác.

Nhà đầu tư cũng đề xuất được nghiên cứu tổng thể Quy hoạch khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn đối với tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh đang tập trung phân tích, lựa chọn các dự án phục vụ cho tăng trưởng kinh tế để mang lại hiệu quả cao nhất. Quảng Ninh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tập đoàn nghiên cứu và đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đối với các đề xuất của Tập đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính và Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư là đầu mối làm việc chi tiết và hỗ trợ Tập đoàn triển khai các trình tự thủ tục đầu tư theo quy định.

Trước đó, vào ngày 10/7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Trên cơ sở kết quả làm việc với tỉnh vào tháng 10/2024, Tập đoàn đã nghiên cứu và đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2030. Về hình thức đầu tư, nhà đầu tư sẽ tìm hiểu, nghiên cứu phương án, hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu đầu tư và quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật. Trong trường hợp dự án được triển khai theo phương thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư đề xuất được nghiên cứu tổng thể quy hoạch khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Được biết, dự án hầm xuyên vịnh Cửa Lục được định hướng trở thành công trình biểu tượng của Quảng Ninh, yêu cầu áp dụng công nghệ và kỹ thuật cao.

Theo thiết kế, hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục sẽ nằm song song với cầu Bãi Cháy với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2.750 m. Trong đó, chiều dài hầm khoảng 2.140 m (gồm 1.000 m hầm dìm và 1.140 m hầm dẫn).

Hầm dự kiến nằm dưới đáy biển cách mặt nước không quá 17 m. Tốc độ xe lưu thông trong hầm có thể đạt 60 km/h, và có khả năng chịu được động đất mạnh 6 độ Richter.

Đây được xem là hầm vượt biển lớn nhất Việt Nam, công trình hạ tầng chiến lược, và được kỳ vọng không chỉ giảm tải cho cầu Bãi Cháy mà còn mở ra không gian phát triển đô thị, du lịch mới ở Bắc vịnh Cửa Lục.

Về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đây là doanh nghiệp được ông Nghiêm Giới Hòa thành lập năm 1995, tập trung cốt lõi vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Tập đoàn được Trung Quốc cấp giấy chứng nhận cấp 1 trong các lĩnh vực như xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi và kiến trúc.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp xếp thứ 96 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân thứ 2 của Trung Quốc nằm trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đang vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và dự án đô thị trên khắp Trung Quốc. Tính đến năm 2023, Tập đoàn đạt doanh thu gần 80 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này tích cực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia thuộc ASEAN, Trung Á và Đông Âu, với các dự án lớn như tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Ukraine, Iran và Malaysia.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có hơn 500 công ty cổ phần và có hơn 100 công ty đầu tư đối ngoại trên khắp thế giới.

Lễ Lễ