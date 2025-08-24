Tấp nập thi công bãi biển đẹp nhất Nam Bộ, sẵn sàng đón du khách dịp lễ 2/9

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hầu hết các hạng mục của dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng máy móc làm việc khẩn trương, tạo không khí sôi động để kịp đưa công trình vào phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ 2/9.
Những ngày cuối tháng 8, trên công trường, công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, làm việc liên tục bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường để kịp tiến độ.
Hạng mục được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP.HCM là tháp Tam Thắng , tọa lạc ngay trung tâm Bãi Sau. Đây là công trình điểm nhấn của toàn dự án và hiện được gấp rút hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng.
Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân - Bãi Sau sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng tầm du lịch Vũng Tàu, hướng tới trở thành điểm đến quốc tế.