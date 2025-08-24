Tấp nập thi công bãi biển đẹp nhất Nam Bộ, sẵn sàng đón du khách dịp lễ 2/9

Những ngày cuối tháng 8/2025, dọc tuyến đường Thùy Vân (Bãi Sau, TP.HCM) hiện rõ diện mạo mới của bãi biển, khu du lịch hiện đại. Đây là kết quả từ dự án chỉnh trang Bãi Sau với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào phục vụ người dân, du khách trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.

Trục đường Thùy Vân được khởi công chỉnh trang từ cuối tháng 10/2024 trên diện tích 19,2ha, kéo dài 3,2km dọc Bãi Sau. Dự án gồm 12 hạng mục chính như nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công viên ven biển, Quảng trường Thùy Vân… Đồng thời, dọc tuyến đường cũng được quy hoạch 5 hầm đi bộ kết nối từ khu khách sạn, dịch vụ ra bãi biển, tạo thuận lợi cho du khách và người dân.

Điểm nhấn của dự án là Quảng trường Thùy Vân, đang được gấp rút thi công. Trước đó, công trình dự kiến hoàn thành trong 6 tháng để kịp khánh thành dịp 30/4, song do nhiều nguyên nhân khách quan, tiến độ phải điều chỉnh và lùi sang dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hầu hết các hạng mục của dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng máy móc làm việc khẩn trương, tạo không khí sôi động để kịp đưa công trình vào phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ 2/9.

Theo quan sát, Bãi Sau TP.HCM đã hình thành không gian công cộng hiện đại, thân thiện với người dân và du khách. Trên vỉa hè đường Thùy Vân, những hàng cây chà là cao hơn 4m tạo điểm nhấn xanh mát. Cạnh các tuyến đường dạo bộ là gần 1.800 cây bằng lăng, me tây, dừa, muồng anh đào... mang lại bóng mát tự nhiên.

Xen kẽ trong công viên, các vườn hoa và mảng xanh gần 11.000m2 rực rỡ sắc màu từ tuyết sơn, lài Pháp, phong ba đến hoa giấy. Trên lối đi, những khối đá tròn được bố trí vừa làm chỗ nghỉ chân, vừa tô điểm cho cảnh quan thêm sinh động.

Những ngày cuối tháng 8, trên công trường, công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, làm việc liên tục bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường để kịp tiến độ.

Anh Trần Văn Hải, công nhân tham gia thi công dự án, cho biết chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ khánh thành nên toàn bộ lực lượng công nhân và máy móc đang hoạt động hết công suất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Hạng mục được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP.HCM là tháp Tam Thắng , tọa lạc ngay trung tâm Bãi Sau. Đây là công trình điểm nhấn của toàn dự án và hiện được gấp rút hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng.

Riêng các hạng mục như mái nhà hình con sò biển, chòi gác cứu hộ, vỉa hè, công viên, hệ thống chiếu sáng và cầu đi bộ đã hoàn tất, sẵn sàng chờ ngày khánh thành để đón người dân và du khách.

Chủ đầu tư khẳng định, trước dịp lễ 2/9, gần như toàn bộ các hạng mục chính của dự án chỉnh trang đô thị đường Thùy Vân, Bãi Sau sẽ được hoàn thành, sẵn sàng đón người dân và du khách đến tham quan, vui chơi và nghỉ lễ.