Tập thể dục không đúng cách: Lợi bất cập hại, không chỉ mất tiền còn rước họa vào thân

Tập thể dục làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng?

Gần đây, ông Li có sử dụng các thiết bị thể dục đơn giản để tập thể dục tại nhà. Sau khi tập luyện, ông cảm thấy phần chân và lưng bắt đầu đau nhức nhưng không mấy quan tâm vì cho rằng đó chỉ đơn giản là đau cơ sau khi tập thể dục.

Sau ba ngày tập luyện liên tục, ông Li nhận thấy nước tiểu của mình có màu nâu và quyết định đến bệnh viện khám ngay ngày hôm sau. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy các chỉ số hồng cầu (3+Ery/microlit), protein (3+ g/l), chỉ số enzyme xúc tác Creatine Kinase (CK) đạt hơn 39.000, và chỉ số tổn thương tế bào gan Aspartate Aminotransferase (AST) hơn 1.400… Cuối cùng, ông được chẩn đoán mắc hội chứng tiêu cơ vân.

Sau một tuần điều trị tích cực, các chỉ số của ông Li đã được cải thiện. Tuy vậy, ông vẫn không có sức để đi lại cho đến khi xuất viện. Các bác sĩ cho biết ông có thể đã bị suy thận và thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.

Các bác sĩ cấp cứu đã từng chứng kiến không ít trường hợp như ông Li trong trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân. Bạn có thể cảm thấy khó hiểu: chỉ tập thể dục, làm sao có thể mất mạng được? Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy hiểu hội chứng tiêu cơ vân là gì.

Đừng coi thường triệu chứng “đau cơ” khi tập thể dục. Ảnh: Internet

Tổn thương cơ vân

Hội chứng tiêu cơ vân đề cập đến một loạt tổn thương cơ vân do nhiều bệnh di truyền hoặc do nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến màng tế bào cơ vân, kênh màng và nguồn cung cấp năng lượng của chúng. Điều này làm thay đổi tính toàn vẹn của màng tế bào và nội dung tế bào (chẳng hạn như myoglobin, creatine kinase), gây rò rỉ các chất phân tử nhỏ,..., thường đi kèm với suy thận cấp và rối loạn chuyển hóa, tạo thành "nước tiểu có huyết tương" hoặc "nước tiểu cola".

Cơ vân cũng là cơ xương trong cơ thể chúng ta, được phân bố khắp cơ thể với tổng số hơn 600 cơ, chiếm khoảng 40% trọng lượng cơ thể và rất quan trọng đối với cơ thể con người.

Hội chứng tiêu cơ vân chủ yếu do tập thể dục quá mức, chấn thương dập cơ, thiếu máu cục bộ, rối loạn chuyển hóa, thân nhiệt quá cao; do dùng thuốc, chất độc; hoặc tự miễn dịch, nhiễm trùng và các lý do khác.

Bệnh nhân mắc bệnh này thường cảm thấy đau cơ, yếu cơ và nước tiểu sẫm màu. Nếu tổn thương thận cấp tính kết hợp với các triệu chứng như thiểu niệu, vô niệu và phù nề, một số bệnh nhân có thể bị mệt mỏi, đau bụng, bất thường về hành vi và cảm xúc.

Bệnh nhân mắc hội chứng tiêu cơ vân giai đoạn đầu có thể được điều trị ngắn hạn, nhưng bệnh nhân bị biến chứng thận thì cần điều trị lâu dài. Tiên lượng của bệnh nhân chủ yếu phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và mức độ nghiêm trọng của biến chứng.

Điều trị tích cực sớm có thể đạt được kết quả tốt hơn, và chức năng thận bị tổn thương cũng có thể được phục hồi. Bệnh nhân mắc các bệnh cơ bản cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tái khám lâu dài, nếu sau điều trị các triệu chứng xuất hiện trở lại thì phải đi khám ngay.

Những lưu ý khi tập luyện để bảo vệ cơ vân. Ảnh: Internet

Phòng ngừa đúng là chìa khóa

Những người mắc hội chứng tiêu cơ vân phổ biến nhất là những người không tập thể dục trong một thời gian dài và thỉnh thoảng tập thể dục quá sức.

Tuy nhiên, hội chứng tiêu cơ vân mặc dù nguy hiểm nhưng tỷ lệ mắc bệnh thường không cao. Do đó, bạn có thể duy trì tập thể dục nhưng hãy chú ý những điểm sau trong quá trình tập luyện:

1. Không tăng khối lượng tập hoặc tăng cường độ tập luyện đột ngột, nên nhớ “từng bước là vua”.

2. Tránh lặp lại một động tác trong thời gian dài và tập một phần.

3. Khởi động đầy đủ trước khi tập, chú ý bổ sung nước kịp thời trong suốt quá trình tập.

4. Cố gắng không uống các loại thuốc giảm cân. Tác dụng phụ của thuốc có thể gây ra hội chứng tiêu cơ vân.

5. Tập thể dục tiêu hao nhiều oxy và cơ bắp dễ bị tổn thương, vì vậy bạn nên nghỉ ngơi kịp thời sau khi tập luyện.

*Theo Aboluowang