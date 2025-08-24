Tập trung máy móc, nhân lực để tăng tốc tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Ảnh: VGP/Hải Minh

Cùng dự cuộc họp có Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh, đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng Chính phủ cùng 3 địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 4 dự án nêu trên, với tổng chiều dài 257,5 km, có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Đến nay, khối lượng hoàn thành mới đạt khoảng 50% tại dự án Tuyên Quang - Hà Giang, 37% tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, 34% tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng. Để đáp ứng mốc thông tuyến vào cuối năm 2025, các dự án cần đạt mức tăng sản lượng từ 10-14%/tháng, gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với thực tế thi công hiện nay.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn cho biết năm nay miền núi phía Bắc mưa nhiều, nước sông lên cao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án thành phần; cam kết bằng nhiều giải pháp hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm không thay đổi của Chính phủ là phải hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm năm 2025.

Ghi nhận các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, Phó Thủ tướng thẳng thắn nêu rõ ông chưa yên tâm bởi so với đợt kiểm tra hồi tháng 3/2025, tiến độ thi công cả 4 dự án đều chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành còn lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ thải trước ngày ngày 5/9/2025.

Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang phải giải quyết dứt điểm việc di dời đối với 55 hộ dân và giao đất tái định cư cho 9 hộ; tỉnh Lạng Sơn di dời 79 hộ dân và hạ tầng kỹ thuật còn lại đối với dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, 6 hộ dân đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Các nhà thầu rà soát lại công việc, xây dựng đường găng tiến độ đến ngày 31/12; tăng 2-3 lần nhân lực, thiết bị, máy móc so với hiện nay, tổ chức thi công liên tục, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công trên công trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công, bảo đảm an toàn, thuận tiện, nhất là trong mùa mưa; huy động các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ đơn vị thi công vận chuyển máy móc, vật tư, vật liệu, san lấp…

UBND các tỉnh yêu cầu Ban quản lý, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu trong công tác quản lý chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, nhất là các hạng mục có tính chất phức tạp như cầu lớn, hầm, đoạn nền đất yếu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng quà các lực lượng thi công trên công trường - Ảnh: VGP/Hải Minh

Các địa phương cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông, trạm kiểm soát trọng tải xe, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với các dự án cao tốc, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Về việc điều chỉnh dự án giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 các dự án, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương hoàn thiện các thủ tục liên quan và triển khai giai đoạn 2 bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống thông thầu, mua bán thầu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, bộ, ngành, ban quản lý dự án, các nhà thầu xác định rõ nhiệm vụ hoàn thành các công trình đường cao tốc là nhiệm vụ chính trị hàng đầu giai đoạn từ nay đến Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; nêu cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, vì danh dự của cá nhân, đơn vị mình, vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vì sự mong mỏi của nhân dân về một hệ thống đường bộ cao tốc đồng bộ, hiện đại./.