TASS: Iran đề xuất tạm dừng làm giàu uranium 5 năm và phản ứng của Mỹ

Theo Hải Yến | 14-04-2026 - 22:33 PM | Tài chính quốc tế

Thông tin từ các nguồn tin cho thấy 2 bên đang thảo luận về thời hạn liên quan đến chương trình hạt nhân, mở ra khả năng đạt thỏa thuận.

Trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad, Iran đã đề xuất tạm dừng hoạt động làm giàu uranium trong thời gian lên tới 5 năm, theo tờ New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Iran và Mỹ.

Theo tờ báo, Iran từng đưa ra đề xuất tương tự trong các cuộc đàm phán tại Geneva hồi tháng 2, không lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, tại các cuộc đàm phán ở Pakistan, phía Mỹ đề nghị Iran áp dụng lệnh tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm.

New York Times nhận định việc 2 bên đang thương lượng về thời hạn đình chỉ hoạt động hạt nhân của Iran cho thấy vẫn còn khả năng đạt được một giải pháp.

Đại diện Nhà Trắng cho biết các bên đang thảo luận về vòng đàm phán tiếp theo, song chưa có thông tin cụ thể.

Trước đó, trang Axios đưa tin Iran từng đề xuất tạm dừng làm giàu uranium trong thời gian lên tới 10 năm trong các cuộc đàm phán.

Iran và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11/4.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance đứng đầu phái đoàn Mỹ.

Sau các cuộc đàm phán, cả Iran và Mỹ đều cho biết chưa đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài cho xung đột do còn tồn tại nhiều bất đồng.

Hiện chưa rõ thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Theo TASS

