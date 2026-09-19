Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của cơ quan công an

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo: