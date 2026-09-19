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Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của cơ quan công an

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Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát cảnh báo về thủ đoạn yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo:

Tất cả người dân có - Ảnh 1.
Tất cả người dân có - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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