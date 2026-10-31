Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý mức phạt lên đến 200 triệu đồng đã được áp dụng

Cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp

Cụ thể, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, vào ngày 15/10, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ..L. (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 125 triệu đồng về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Theo nội dung vụ việc, năm 2022, bà L. mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang. Sau đó, bà L. giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài, đến khi vụ việc được phát hiện, xử lý.

Căn cứ hành vi vi phạm, bà L. bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định số 340 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Qua vụ việc, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng:

Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tùy tính chất, mức độ vi phạm và vai trò liên quan (Ảnh được tạo bởi AI).

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP; không giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác; thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh. Khi phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép hoặc có giao dịch bất thường, cần kịp thời liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì sự tin tưởng hay quan hệ thân quen mà chủ quan giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng, tránh những rủi ro pháp lý và hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

Hành vi cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể đối diện hình phạt nào?

Chính phủ ban hành Nghị định 340 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và sẽ chính thức có hiệu lực từ 09/02/2026, mức phạt cụ thể như sau:

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm (Ảnh được tạo bởi AI).

Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, khi đủ số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định.

Trường hợp biết rõ và cố ý giao tài khoản cho đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm.