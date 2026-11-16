Tất cả người dùng Zalo cần cảnh giác với thủ đoạn mới này

Thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ sử dụng đường link độc hại để chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội mà còn kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giả mạo giọng nói, hình ảnh, khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả.

Một thủ đoạn được cơ quan chức năng ghi nhận là gửi đường link bình chọn cuộc thi, yêu cầu người nhận cung cấp thông tin cá nhân. Khi người dùng truy cập và làm theo hướng dẫn, tài khoản mạng xã hội có thể bị chiếm quyền kiểm soát.

Sau đó, kẻ gian sử dụng chính tài khoản này để nhắn tin mạo danh, hỏi vay hoặc yêu cầu chuyển tiền từ những người trong danh bạ.

Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo thông qua đường link bình chọn giả mạo (Ảnh: Cục an ninh mạng)

Vụ việc liên quan đến hai Phó Giám đốc sở đang công tác tại tỉnh Khánh Hòa là một ví dụ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông C.V.A. và ông N.Đ.S. đều bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo cá nhân, sau đó sử dụng để nhắn tin hỏi mượn tiền nhiều người.

Cụ thể, chiều 14/11/2026, ông C.V.A. nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông N.Đ.S. với nội dung nhờ bình chọn cho con gái trong một cuộc thi. Do cẩn trọng, ông A. đã gọi điện để kiểm tra. Tuy nhiên, ở đầu dây bên kia có người bắt máy với giọng nói giống ông S., khiến ông A. tin tưởng và nhấn vào đường link được gửi.

Sau khi truy cập, ông A. nhập tên và số điện thoại theo yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo của ông bị mất quyền truy cập và bị kẻ gian sử dụng để nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người.

Đáng chú ý, trước đó trong cùng buổi chiều, tài khoản Zalo của ông N.Đ.S. cũng đã bị chiếm quyền điều khiển. Các đối tượng sử dụng tài khoản này gửi tin nhắn hàng loạt, hỏi mượn 30 triệu đồng và hẹn sáng hôm sau chuyển trả.

Đến tối 14/11 và ngày 15/11/2026, cả hai lãnh đạo sở đã khôi phục được tài khoản Zalo cá nhân, đồng thời thông báo cho những người quen biết để cảnh giác, không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản bị chiếm đoạt.

Trước diễn biến trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận được các đường link bình chọn, khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin qua mạng xã hội. Người dùng không nên truy cập những đường dẫn không rõ nguồn gốc, kể cả khi chúng được gửi từ tài khoản của người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo. Đặc biệt, không cung cấp số điện thoại, mật khẩu hay mã OTP trên các trang web chưa được xác minh.

Đối với những tin nhắn hoặc cuộc gọi đề nghị vay, mượn tiền, chuyển khoản gấp, người nhận cần chủ động xác minh danh tính qua một kênh liên lạc độc lập. Thay vì tiếp tục trao đổi ngay trên mạng xã hội, người dân nên gọi trực tiếp vào số điện thoại di động thông thường của người đề nghị hoặc gặp mặt để kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân cảnh giác với công nghệ AI giả mạo giọng nói, hình ảnh (Deepfake). Trong trường hợp nhận được cuộc gọi video hoặc cuộc gọi có giọng nói giống người quen, người nhận không nên chỉ dựa vào giọng nói, hình ảnh để xác định danh tính. Có thể đặt những câu hỏi mang tính riêng tư, liên quan đến kỷ niệm hoặc sự kiện mà chỉ hai bên biết để kiểm chứng. Một số dấu hiệu bất thường cần chú ý là hình ảnh thiếu tự nhiên, khuôn mặt ít biểu cảm, cử động môi không khớp với lời nói.

Bên cạnh đó, người dân không nên chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng lạ hoặc không trùng tên với người được cho là đang nhờ hỗ trợ khi chưa xác minh rõ người nhận. Việc thiết lập xác thực bảo mật hai lớp, sử dụng mật khẩu mạnh cho Zalo và các tài khoản mạng xã hội cũng là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền truy cập.

Nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để khóa hoặc khôi phục tài khoản, đồng thời thông báo cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp để ngăn chặn việc kẻ gian tiếp tục sử dụng tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo. Trường hợp bị chiếm đoạt tài sản hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần trình báo cơ quan công an gần nhất.

Về chế tài, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP được dẫn trong thông tin của cơ quan chức năng, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác nhằm chiếm quyền điều khiển, thay đổi, xóa bỏ dữ liệu hoặc thu thập thông tin trái phép, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 50–70 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, hành vi sử dụng trái phép tài khoản mạng xã hội của người khác hoặc tạo lập, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng có thể bị xử phạt theo các điều 9, 11 và 14 của nghị định này, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất 12 năm tù; tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290, với mức hình phạt cao nhất 20 năm tù; hoặc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Nguồn: Cục an ninh mạng

Hân Ly