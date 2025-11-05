Tất cả người tham gia giao thông trên cả nước phải nắm được điều này

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mới đây cho biết đang phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện ứng dụng VNeTraffic – nền tảng giao tiếp số giữa lực lượng CSGT và người dân. Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ số hoá toàn diện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến phương tiện, giấy phép lái xe và hỗ trợ người tham gia giao thông thuận tiện, minh bạch hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã ghi nhận 1.468.055 tài khoản, trong đó 353.518 tài khoản định danh mức độ 2.

Cùng với đó, Cục CSGT cũng cung cấp hướng dẫn người dân liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID. Điều kiện đầu tiên là điện thoại của công dân đã tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất. Ngoài ra, tài khoản VNeID của công dân phải định danh mức 2.

Cụ thể các bước như sau:

Đăng nhập qua VNeID

Bước 1: Công dân chọn đăng nhập bằng “Tài khoản định danh điện tử”

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID

Bước 3: Công dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”

Bước 4: Công dân nhập passcode VNeID để xác nhận

Bước 5: Nếu công dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công

Bước 6: Nếu công dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản

Bước 7: Thiết lập mật khẩu

Bước 8: Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công

Giao diện phần đăng nhập ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Cục CSGT

Xác thực VNeID qua thông báo

Bước 1: Công dân mức 1 đăng nhập tài khoản VNeTraffic

Bước 2: Công dân chọn xem các chức năng: Ví giấy tờ; Lịch sử vi phạm; Thông báo vi phạm giao thông; Thông báo biên bản vi phạm hành chính; Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông báo cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX, Đăng ký xe

Bước 3: Chọn “Xác thực ngay” hoặc “Xác nhận”, ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác thực thông tin công dân

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID

Bước 5: Đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”

Bước 6: Nhập passcode VNeID để xác nhận

Bước 7: Xác nhận chia sẻ dữ liệu với ứng dụng VNeTraffic (nếu có)

Bước 8: Xác nhận mật khẩu ứng dụng VNeTraffic (nếu có)

Bước 9: Thiết lập passcode VNeTraffic (nếu có)

Bước 10: Nâng cấp tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công

Giao diện phần đăng nhập ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Cục CSGT

Những tính năng nổi bật của VNeTraffic

Một trong những điểm nổi bật của VNeTraffic là khả năng xuất trình giấy phép lái xe (GPLX) điện tử. Theo đó, tài xế có thể sử dụng ứng dụng để xuất trình GPLX cho lực lượng chức năng thay vì mang bản giấy.