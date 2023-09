Tắt điều hòa khi bạn vắng nhà có thực sự tiết kiệm năng lượng?

Để trả lời câu hỏi muôn thuở này, nhóm tác giả bao gồm 3 kỹ sư về kiến trúc và xây dựng đã sử dụng các mô hình năng lượng mô phỏng quá trình truyền nhiệt và hiệu suất hệ thống A/C: 1. Aisling Pigott - Tiến sĩ ngành kỹ thuật kiến trúc, Đại học Colorado Boulder 2. Jennifer Scheib - Trợ lý Giáo sư giảng dạy kỹ thuật hệ thống tòa nhà, Đại học Colorado Boulder 3. Kyri Baker - Trợ lý Giáo sư kỹ thuật hệ thống tòa nhà, Đại học Colorado Boulder

Trước khi đi sâu vào trả lời câu hỏi, chúng ta cần xác định 1 điều, việc sử dụng điều hòa có tốn điện hay không ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: mức độ cách nhiệt trong nhà của bạn, kích cỡ và loại máy điều hòa cũng như nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời.

Theo các tính toán chưa được công bố, việc để ngôi nhà của bạn nóng lên khi bạn đi làm và làm mát ngôi nhà ngay khi bạn trở về có thể sử dụng ít năng lượng hơn so với việc giữ cho ngôi nhà luôn mát bằng điều hoà. Tuy nhiên, hãy cùng đọc thêm bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác hơn!

Giữ cho ngôi nhà luôn mát mẻ cả ngày bằng điều hòa hay điều chỉnh cài đặt A/C sẽ tốt hơn?

Đầu tiên, hãy nghĩ về vấn đề cách nhiệt tích tụ.

Mùa hè, nhiệt độ tăng cao nên phủ nóng toàn bộ ngôi nhà của bạn. Nếu lượng nhiệt truyền vào nhà của bạn được tính theo tốc độ “1 đơn vị mỗi giờ”, thì máy điều hòa của bạn sẽ luôn có 1 đơn vị nhiệt cần tiêu thụ mỗi giờ. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu bạn tắt điều hòa và để nhiệt tích tụ, bạn có thể có nhiệt lượng lên đến 8 giờ vào cuối ngày.

Tuy nhiên, nó thường ít hơn thế - các ngôi nhà có giới hạn về lượng nhiệt mà chúng có thể lưu trữ. Và lượng nhiệt đi vào nhà bạn phụ thuộc vào mức độ nóng của ngôi nhà ban đầu. Ví dụ: nếu nhà của bạn chỉ có thể lưu trữ 5 đơn vị năng lượng nhiệt trước khi đạt đến trạng thái cân bằng với nhiệt độ không khí ngoài trời, thì vào cuối ngày, bạn sẽ chỉ phải loại bỏ tối đa 5 đơn vị nhiệt.

Ngoài ra, khi ngôi nhà của bạn nóng lên, quá trình truyền nhiệt sẽ chậm lại; cuối cùng nó đạt đến mức truyền nhiệt bằng 0 ở trạng thái cân bằng, khi nhiệt độ bên trong cân bằng với nhiệt độ bên ngoài. Máy điều hòa của bạn cũng làm mát kém hiệu quả hơn trong điều kiện nhiệt độ quá cao, vì vậy việc tắt nó trong những thời điểm nóng nhất trong ngày có thể làm tăng hiệu quả tổng thể của thiết bị này. Những tác động đó có nghĩa là không có câu trả lời rõ ràng nào cho việc bạn nên bật điều hòa cả ngày hay đợi cho đến khi bạn trở về nhà vào buổi tối.

Năng lượng tiêu thụ sẽ được ước tính như thế nào trong 2 trường hợp trên?

Hãy xem xét trường hợp thử nghiệm của một ngôi nhà nhỏ có lớp cách nhiệt điển hình ở 2 vùng khí hậu ấm áp: khô (Arizona) và ẩm ướt (Georgia). Bằng việc sử dụng phần mềm thiết lập mô hình năng lượng do Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ tạo ra để phân tích việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà chung cư, chúng tôi đã xem xét nhiều trường hợp thử nghiệm về việc sử dụng năng lượng trong ngôi nhà giả định rộng khoảng 110 mét vuông.

Một người có nhiệt độ trong nhà được đặt ở mức không đổi 76 độ F (24,4 độ C). Một giây cho phép nhiệt độ tăng lên tới 89 F (31,6 độ C) trong một ngày làm việc kéo dài 8 giờ. Cái cuối cùng sử dụng nhiệt độ lùi về 89 F (31,6 độ C) trong một ngày làm việc ngắn chừng 4 giờ.

Đến bước này, những gì chúng tôi nhận thấy là ngay cả khi điều hòa tạm thời tăng nhiệt đột ngột để phục hồi từ nhiệt độ trong nhà cao hơn, mức tiêu thụ năng lượng tổng thể vẫn ít hơn so với khi duy trì nhiệt độ không đổi suốt cả ngày. Ở quy mô hàng năm với điều hòa trung tâm thông thường, điều này có thể giúp tiết kiệm năng lượng tới 11%.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ năng lượng có thể giảm hơn nữa nếu ngôi nhà được cách nhiệt tốt hơn, hệ thống điều hòa mới và hoạt động hiệu quả hơn, hoặc khí hậu ít thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Theo: theconversation