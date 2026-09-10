Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn

| | Doanh nghiệp giới thiệu

TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn

Đồng hành cùng "Ngày hội trao tặng giấc ngủ hạnh phúc", Công ty nệm TATANA đã trao 40 bộ Nệm Ga Gối đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, góp phần cải thiện điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn và tiếp nối những giá trị tích cực từ hành trình Trạm Xanh.

‏Sáng ngày 29/08/2026, chương trình "Ngày hội trao tặng giấc ngủ hạnh phúc" được diễn ra tại Thế Giới Nệm – 365 Tân Sơn Nhì, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM với sự tham gia của Công ty nệm TATANA, Đại diện doanh nghiệp Thế Giới Nệm, Công ty nệm Dunlopillo Việt Nam, chính quyền địa phương cùng 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏TATANA trao 40 phần quà đến các hộ dân‏

‏TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn‏- Ảnh 1.

‏Các bộ nệm, ga, gối TATANA và gạo được chuẩn bị tại địa điểm tổ chức.‏

‏Tại ngày hội, TATANA gửi‏ ‏tặng 40 bộ nệm, ga, gối, kết hợp cùng 400kg gạo, tương ứng 10kg cho mỗi hộ gia đình. Tất cả các phần quà đều được chuẩn bị, đóng gói và tập kết chu đáo từ sớm để sẵn sàng trao tận tay bà con. ‏

‏Với TATANA, nệm, ga và gối không chỉ là những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng nghỉ ngơi. Việc lựa chọn những món quà này mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc không gian sống và nâng cao chất lượng giấc ngủ mỗi ngày.‏

‏Những khoảnh khắc ấm áp tại ngày hội‏

‏TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn‏- Ảnh 2.

‏Đại diện Thế Giới Nệm và địa phương trao quà cho các hộ gia đình.‏

‏Sau phần khai mạc và chia sẻ từ đại diện các bên, những phần quà nghĩa tình đã lần lượt được trao tận tay bà con. Không khí ngày hội thêm phần ấm áp qua những nụ cười rạng rỡ và các cuộc trò chuyện, hỏi thăm ân cần giữa đại diện doanh nghiệp, chính quyền địa phương với người dân. ‏

‏Bên cạnh hoạt động trao tặng, chương trình cũng ghi nhận nhiều chia sẻ xúc động của bà con khi nhận được những bộ nệm mới. Qua những phần quà thiết thực này, TATANA mong muốn gửi gắm sự chăm sóc chân thành từ những điều giản dị nhất, mang đến cho mỗi gia đình một không gian nghỉ ngơi êm ái và trọn vẹn sau những giờ lao động vất vả.‏

‏Lan tỏa giá trị từ những giấc ngủ hạnh phúc‏

‏TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn‏- Ảnh 3.

‏Các đơn vị đồng hành nhận thư cảm ơn từ chương trình.‏

‏"Ngày hội trao tặng giấc ngủ hạnh phúc" không chỉ dừng lại ở việc trao gửi những phần quà, mà còn là dịp kết nối doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng trong các hoạt động an sinh xã hội. Với TATANA, đây là cơ hội đưa giá trị chăm sóc sức khỏe giấc ngủ đến gần hơn với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. ‏

‏Hoạt động lần này đồng thời tiếp nối tinh thần của "Trạm Xanh" – Chiến dịch do Thế Giới Nệm khởi xướng nhằm lan tỏa lối sống bền vững và tinh thần sẻ chia.‏

‏TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn‏- Ảnh 4.

‏Đại diện Thế Giới Nệm trao tặng nệm, gối đến hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏Từ việc khuyến khích thu gom, xử lý nệm cũ đúng cách đến những chương trình trao tặng quà ý nghĩa, Trạm Xanh đang từng bước khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với đời sống cộng đồng. Sự đồng hành của TATANA tại sự kiện lần này chính là lời cam kết nối dài hành trình mang giấc ngủ chất lượng đến với mọi gia đình Việt.‏

‏Website:‏ ‏tatana.vn‏

‏Hotline: 093 469 84 49 ‏ ‏ ‏

‏Facebook: facebook.com/tatana.vn‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hội nghị chuyên đề ESG Symposium: Hợp tác ASEAN mở đường cho chuyển đổi xanh toàn diện

Hội nghị chuyên đề ESG Symposium: Hợp tác ASEAN mở đường cho chuyển đổi xanh toàn diện Nổi bật

Ngày càng nhiều lao động trí thức trong và ngoài nước tới Đà Nẵng định cư

Ngày càng nhiều lao động trí thức trong và ngoài nước tới Đà Nẵng định cư Nổi bật

Bia Hạ Long nâng cấp Sapphire Golden theo xu hướng mới

Bia Hạ Long nâng cấp Sapphire Golden theo xu hướng mới

08:00 , 09/09/2026
Các dự án nhà ở mô hình TOD bám Metro tăng sức nóng

Các dự án nhà ở mô hình TOD bám Metro tăng sức nóng

08:00 , 09/09/2026
Minh bạch nguồn gốc và chất lượng: Tiêu chí chọn ống luồn dây điện IMC UL 1242 cho công trình

Minh bạch nguồn gốc và chất lượng: Tiêu chí chọn ống luồn dây điện IMC UL 1242 cho công trình

20:00 , 08/09/2026
Chung một ý chí, cùng một niềm tự hào, Revive Thể Thao tiếp sức tuyển thủ Việt Nam tại ASIAD 20

Chung một ý chí, cùng một niềm tự hào, Revive Thể Thao tiếp sức tuyển thủ Việt Nam tại ASIAD 20

18:00 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên