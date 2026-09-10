TATANA và Thế Giới Nệm trao giấc ngủ hạnh phúc đến 40 hộ khó khăn

‏Sáng ngày 29/08/2026, chương trình "Ngày hội trao tặng giấc ngủ hạnh phúc" được diễn ra tại Thế Giới Nệm – 365 Tân Sơn Nhì, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM với sự tham gia của Công ty nệm TATANA, Đại diện doanh nghiệp Thế Giới Nệm, Công ty nệm Dunlopillo Việt Nam, chính quyền địa phương cùng 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏TATANA trao 40 phần quà đến các hộ dân‏

‏Các bộ nệm, ga, gối TATANA và gạo được chuẩn bị tại địa điểm tổ chức.‏

‏Tại ngày hội, TATANA gửi‏ ‏tặng 40 bộ nệm, ga, gối, kết hợp cùng 400kg gạo, tương ứng 10kg cho mỗi hộ gia đình. Tất cả các phần quà đều được chuẩn bị, đóng gói và tập kết chu đáo từ sớm để sẵn sàng trao tận tay bà con. ‏

‏Với TATANA, nệm, ga và gối không chỉ là những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng nghỉ ngơi. Việc lựa chọn những món quà này mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc không gian sống và nâng cao chất lượng giấc ngủ mỗi ngày.‏

‏Những khoảnh khắc ấm áp tại ngày hội‏

‏Đại diện Thế Giới Nệm và địa phương trao quà cho các hộ gia đình.‏

‏Sau phần khai mạc và chia sẻ từ đại diện các bên, những phần quà nghĩa tình đã lần lượt được trao tận tay bà con. Không khí ngày hội thêm phần ấm áp qua những nụ cười rạng rỡ và các cuộc trò chuyện, hỏi thăm ân cần giữa đại diện doanh nghiệp, chính quyền địa phương với người dân. ‏

‏Bên cạnh hoạt động trao tặng, chương trình cũng ghi nhận nhiều chia sẻ xúc động của bà con khi nhận được những bộ nệm mới. Qua những phần quà thiết thực này, TATANA mong muốn gửi gắm sự chăm sóc chân thành từ những điều giản dị nhất, mang đến cho mỗi gia đình một không gian nghỉ ngơi êm ái và trọn vẹn sau những giờ lao động vất vả.‏

‏Lan tỏa giá trị từ những giấc ngủ hạnh phúc‏

‏Các đơn vị đồng hành nhận thư cảm ơn từ chương trình.‏

‏"Ngày hội trao tặng giấc ngủ hạnh phúc" không chỉ dừng lại ở việc trao gửi những phần quà, mà còn là dịp kết nối doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng trong các hoạt động an sinh xã hội. Với TATANA, đây là cơ hội đưa giá trị chăm sóc sức khỏe giấc ngủ đến gần hơn với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. ‏

‏Hoạt động lần này đồng thời tiếp nối tinh thần của "Trạm Xanh" – Chiến dịch do Thế Giới Nệm khởi xướng nhằm lan tỏa lối sống bền vững và tinh thần sẻ chia.‏

‏Đại diện Thế Giới Nệm trao tặng nệm, gối đến hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏Từ việc khuyến khích thu gom, xử lý nệm cũ đúng cách đến những chương trình trao tặng quà ý nghĩa, Trạm Xanh đang từng bước khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với đời sống cộng đồng. Sự đồng hành của TATANA tại sự kiện lần này chính là lời cam kết nối dài hành trình mang giấc ngủ chất lượng đến với mọi gia đình Việt.‏

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